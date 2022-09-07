50 استشارياً يشاركون في مؤتمر أبوظبي لطب الكوارث

المصدر: (دبي - البيان)

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انطلقت فعاليات مؤتمر أبوظبي لطب الكوارث بمشاركة ميدانية وافتراضية من العديد من الكوادر الطبية العاملة في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة تحت شعار «معاً لجاهزية طبية موحدة»، وصاحب المؤتمر ورش عمل ودورات تدريبية تخصصية ميدانية وافتراضية معتمدة دولياً في طب الإصابات المتقدمة وطب الكوارث والاستجابة الطبية للحوادث الكبرى باعتماد المؤسسة الأمريكية للإصابات والمجموعة البريطانية لدعم الحياة وبتنظيم من شركة أبوظبي للخدمات الصحية وجاهزية، شارك فيها ما يزيد على 50 كادراً طبياً من الاستشاريين والأخصائيين العاملين في مستشفيات أبوظبي والعين والطفرة والعديد من العالمين الصحيين من مؤسسات الدولة الصحية والإسعافية.

ويركز على بناء قدرات خط الدفاع الأول وزيادة جاهزيتها للاستجابة الطبية للكوارث وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك بتنظيم من برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية» وأطباء الإمارات وأكاديمية طب الكوارث والمركز الوطني لطب الكوارث.

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري عميد أكاديمية طب الكوارث الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية رئيس أطباء الإمارات، أن مؤتمر أبوظبي لطب الكوارث يقدم منصة لاستعراض التجارب الناجحة ومناقشة المستجدات وتبادل الخبرات.

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