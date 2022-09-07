بمشاركة الإمارات.. المركز الخليجي للوقاية من الأمراض يناقش الخطة التنفيذية 2023

المصدر: دبي - البيان

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عُقد في مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي في مقر المجلس بالرياض أمس، الاجتماع السابع للمجلس الإشرافي للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بمشاركة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة عبر الاتصال المرئي ممثلاً لدولة الإمارات.

وناقش الاجتماع الخطة التنفيذية لعام 2023م والتي طرحها الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور باسي بانتينين، وأهداف وآليات العمل للخطة، التي تصب جميعها في مصلحة الشعوب والمؤسسات الصحية في دول مجلس التعاون.

حضر الاجتماع جميع ممثلي دول المجلس وهم: من مملكة البحرين الدكتورة مريم الهاجري، ومن المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله القويزاني، ومن سلطنة عُمان الدكتورة أمينة الجرداني، ومن دولة قطر الشيخ الدكتور محمد آل ثاني، ومن دولة الكويت الدكتور المنذر الحساوي، بحضور المدير العام لمجلس الصحة الخليجي سليمان الدخيل.

يذكر أن إنشاء المركز حظي باعتماد من قادة دول مجلس التعاون في دورته 41 (العلا، يناير 2021).

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