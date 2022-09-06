الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:
الأربعاء
الطقس: صحو إلى غائم جزئي- تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد تكون ممطرة بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس
الطقس: صحو إلى غائم جزئي - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – قد تكون ركامية بعد الظهر شرقاً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الجمعة
الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً شرقاً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت
الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام وغائم جزئي شرقاً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأحد
الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام – وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.