مركز الفلك الدولي في أبوظبي يكتشف 12 زخة شهابية جديدة

المصدر: وام

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اعتمد الاتحاد الفلكي الدولي "IAU" 12 زخة شهابية جديدة اكتشفها الفلكي محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي وعضو منظمة الشهب الدولية، وتمّ إضافتها رسميا على الموقع الرسمي للاتحاد "

https://www.ta3.sk/IAUC22DB/MDC2022 ".

وجاء الاكتشاف بعد تحليل نتائج شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك التابعة لمركز الفلك الدولي، وتتكون هذه الشبكة من ثلاث محطات موزعة في صحراء أبوظبي، وتقوم يوميا وبشكل آلي بتصوير الشهب التي تظهر في سماء الإمارات.

وقام محمد عودة بتحليل نتائج هذه الأرصاد الممتدة على الفترة منذ تشغيل الشبكة في العام 2017 إلى نهاية العام 2021 والتي شملت 76 ألفا و765 شهابا وتحديد مدار كل منها حول الشمس وعناصرها المداريّة.

وتم إعداد برنامج حاسوب لتحليل هذه الشهب ومقارنتها بالزخات الشهابية المعروفة باستخدام طريقة تسمى "معايير المسافة" ونتيجةً لذلك تم تحديد مجموعات الشهب التي لا تتبع أيّ زخة شهابية معروفة وعليه فقد تمت مخاطبة الاتحاد الفلكي الدولي والتعريف بالزخات الشهابية الجديدة والشهب التابعة لكل منها، مع ذكر العناصر المدارية إضافة إلى الاسم المقترح للزخة الجديدة وقد أقرّ الاتحاد الفلكي الدولي جميع الزخات المقترحة وتم تسجيلها ونشرها على موقعه.

يذكر أن شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك هي جزء من برنامج دولي برعاية وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الذي تشارك فيه 7 شبكات أخرى في الولايات المتحدة وواحدة في كلّ من أوروبا وأستراليا والبرازيل وتشيلي وناميبيا ونيوزلندا وجنوب أفريقيا وتركيا.

وشبكة الإمارات هي الوحيدة من الوطن العربي وساهمت منذ إنشائها في العديد من الاكتشافات التي أعلنها الاتحاد الفلكي الدولي، وشاركت في العديد من الأبحاث التي نشرت في المجلات العلمية المحكمة.

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