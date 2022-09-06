الاطلاع على أفضل ممارسات شرطة الشارقة في مجال حقوق الإنسان

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بمكتبه صباح أمس فريق التقييم المؤسسي لمعايير حقوق الإنسان بوزارة الداخلية برئاسة العقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي نائب مدير إدارة حقوق الإنسان، وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على التقارير والمبادرات الاستراتيجية وأفضل الممارسات المطبقة بشرطة الشارقة في مجال حقوق الإنسان، اللازمة لتحقيق النتائج من القيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية.

جهود

ورحب اللواء سيف الشامسي بالعقيد الحمودي وأعضاء الفريق الزائر، مشيداً بجهود وزارة الداخلية وحرصها واهتمامها بحقوق الإنسان، والارتقاء بالعمل ‏الشرطي والأمني وصولاً لأفضل الممارسات الإنسانية في التعامل مع أفراد المجتمع دون تمييز بين فئاته.‏

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