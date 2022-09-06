شرطة عجمان تنشر التوعية المرورية لـ400 موظف

المصدر: عجمان - البيان

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اختتمت القيادة العامة لشرطة عجمان فعاليات حملة «صيف بلا حوادث» المرورية التوعوية الاتحادية، والتي تم إطلاقها بالتنسيق مع المجلس المروري الاتحادي، وتم فيها تنظيم محاضرات توعية في 18 من الدوائر الحكومية، والمؤسسات الخاصة وقطاعات تعليمية في إمارة عجمان، بمجموع مستفيدين بلغ 400 موظف، واستهدفت توعية الجمهور وأفراد المجتمع باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتجنب التعرض للحوادث المرورية، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال العميد عبدالله سيف المطروشي المدير العام للعمليات الشرطية بشرطة عجمان، إن ختام الحملة تم بعد إتمام تنفيذ خطة التوعية الشاملة التي استهدفت جميع فئات المجتمع بمختلف أعمارهم، سواء بالزيارات الميدانية للدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، أو توزيع منشورات توعية باللغات العربية والإنجليزية والهندية «الأوردو» لضمان إيصال رسالة التوعية لأكبر عدد ممكن من الجنسيات في الإمارة، ولاقت الحملة ترحيباً وتعاوناً من الجمهور.

برامج وورش

وأضاف المدير العام للعمليات الشرطية، إن الحملة شملت برامج توعية وورش عمل، ومحاضرات إرشادية وتوزيع منشورات استهدفت السائقين ومستخدمي الطريق لتوعيتهم باشتراطات السلامة أثناء السفر براً بفحص المركبة والتأكد من قابليتها لقطع مسافات طويلة في حر الصيف، إضافة إلى توعية السائقين بتجنب القيادة أثناء الشعور بالتعب والإرهاق، والتأكد من فحص وسلامة تكييف المركبة للحفاظ على جو بارد ملائم للقيادة.

وتطرقت الحملة إلى توعية الأهالي وأولياء الأمور بعدم ترك أطفالهم داخل المركبة وحدهم لأي سبب كان وحتى لو وقتاً قصيراً تجنباً لتعرضهم للاختناق نظراً للطقس الحار، وإمكان عبثهم بالمركبة وهي في وضع التشغيل ما قد يهدد حياتهم وسلامتهم.

ودعا العميد عبدالله سيف المطروشي السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، والأخذ باحتياطات الأمن والسلامة كافة على مدار العام وليس فقط أثناء الحملة، معبراً عن أمله أن تصبح القيادة الآمنة والتزام القانون ثقافة يتبناها جميع أفراد المجتمع بفئاته وأطيافه كافة.

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