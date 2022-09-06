«الخارجية» وشرطة دبي توقعان تفاهماً في التميز المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

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وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والشراكة في مجال التميز المؤسسي، وتطوير الأنشطة المشتركة في هذا المجال، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، ومن جانب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبد الله محمد البلوكي، وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات المساندة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الطرفين.

ورحب اللواء الدكتور العبيدلي بهذه الشراكة في مجال التميز المؤسسي، مؤكداً أنها تأتي استكمالاً واستمراراً للعلاقة المتميزة بين شرطة دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقال اللواء الدكتور العبيدلي: تأتي هذه المذكرة تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية نحو تعزيز بيئة محفزة على التميز المؤسسي.

وأضاف: تهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون المثمر بين القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في مجال التميز المؤسسي، عبر تقديم الدعم الفني اللازم لضمان نجاح أوسمة جائزة وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتضع هذه الاتفاقية الإطار المنظم لعملية تبادل الخبرات بين الطرفين في هذا الجانب، في خطوة لتوفير بيئة محفزة ومشجعة نحو تحقيق التميز الحكومي، والتي ستقود نحو تطوير العمل المؤسسي ومن ضمنها خدمات المتعاملين.

وبدوره، أكد عبد الله محمد البلوكي، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحفز كوادرها على التميز على كافة مستويات الأداء المؤسسي لتعزيز التنافسية والمساهمة في تقدم وازدهار واستقرار الدولة.

وقال: هذه الشراكة الاستراتيجية مع شرطة دبي تأتي استكمالاً للشراكات التي تبرمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع الجهات الحكومية في الدولة لإحداث نقلة نوعية في آليات ومعايير التميز المؤسسي في الوزارة.

وأضاف البلوكي أن جائزة وزير الخارجية والتعاون الدولي للتميز ومنذ إصدارها الأول عام 2014 هي من أوائل جوائز التميز المطبقة داخلياً في الوزارات على المستوى الاتحادي والإقليمي، وباتت القوة المحركة لتطوير أداء الوزارة المؤسسي والوظيفي وتمكينها من تقديم خدمات متميزة لجميع المتعاملين.

وتشمل الاتفاقية التعاون بين الطرفين في مجال عملية تقييم مرشحي أوسمة جائزة وزير الخارجية والتعاون الدولي، واختيار المتأهلين المتميزين ليتم تكريمهم، وتمكين فريق التقييم لشرطة دبي من الاطلاع على استمارات التميز وتقييمها.

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