بتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي تشهد توقيع إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز

المصدر: البيان

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بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتجسيداً لريادة دبي العالمية في التميز الحكومي وبمشاركة برنامج دبي للتميز الحكومي -التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي- كعضو مؤسس، شهدت دبي اليوم توقيع "إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز" بمشاركة 12 عضواً مؤسساً يغطي خمس قارات بهدف توحيد الجهود العالمية لتعزيز ثقافة التميز والكفاءة، وتنافسية الأداء، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات التي ينعكس أثرها الإيجابي مباشرة على العمل الحكومي والمؤسسي لخدمة الأفراد والمجتمعات.

حضر توقيع الإعلان معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، والأعضاء المؤسسون للمجلس العالمي للتميز: الممثلون للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، والمجلس الأسترالي للجودة، وجائزة اليابان للجودة، ومؤسسة الجودة في شبه الجزيرة الأيبيرية وأمريكا اللاتينية، ومعهد تحسين الجودة بالمكسيك، والمؤسسة الماليزية للإنتاجية، وبرنامج بولدريدج للأداء المتميز بالولايات المتحدة الأمريكية، واتحاد الصناعات الهندية، والجمعية الصينية للجودة، والمنتدى الأفريقي للجودة، والمؤسسة الوطنية للجودة بالبرازيل، إلى جانب برنامج دبي للتميز الحكومي.

ويهدف المجلس العالمي الأول من نوعه إلى تطوير الفعاليات والأنشطة المشتركة في مجال الجودة وتميز الأداء بين الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة جوائز الجودة والتميز، وتقييم أكثر ممارسات الإدارة فعالية، وترسيخ أسس ومبادئ التميز، وتحفيز تبني نماذج التميز، والترويج لها والتعريف بها وتطويرها والتدريب عليها والتقييم ومنح التقدير استناداً إليها.

- دبي.. تجربة تميز عالمية .

وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: يأتي توقيع إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، الهادفة إلى تكريس ثقافة التميز كمنهج راسخ في العمل الحكومي والمؤسسي، وترجمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن توفير إطار مؤسسي منظم للتطوير الحكومي عالمياً، من أجل تعزيز التميز وجودة الأداء.. ويشكل هذا الإعلان مرحلة جديدة واعدة من العمل الدولي المشترك من أجل تعميم الممارسات والتجارب العالمية الرائدة في مجال التميز الحكومي بدءاً من تجربة دبي.

وأضاف معاليه: أرست دبي نموذجاً عالمياً في التميز الحكومي على مدى 25 عاماً، ونجاح تجربتها مقياس ونموذج دولي يُحتذى به، وها هي اليوم تشارك العالم أفضل الممارسات في مجال التميز، وذلك من خلال برنامج دبي للتميز الحكومي خلال على مدى ربع قرن، وذلك بفضل رؤية استراتيجية واضحة رسختها القيادة بهدف التحسين والتطوير وتعزيز الجودة في كافة المجالات، مؤكداً أن اجتماع الأعضاء المؤسسين للمجلس العالمي للتميز في دبي وإعلانهم منها عن مبادئ المجلس على المستوى الدولي للمرحلة المقبلة دليل على ما وصلت إليه دبي كعاصمة عالمية للتميز والجودة.

- لقاءات أفضل الممارسات الحكومية .

وقد انطلقت اليوم في دبي، سلسلة "لقاءات أفضل الممارسات الحكومية"، من تنظيم برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمشاركة رؤساء وممثلي الجهات الحكومية في دبي وأعضاء المجلس العالمي للتميز.

وألقى معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، الكلمة الرئيسية التي أكد خلالها على نجاح دبي في ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للتميز والابتكار الحكومي، وما لبرنامج دبي للتميز الحكومي من إسهامات رائدة في تحقيق هذه المكانة من خلال برامجه ومبادراته وفعالياته المتخصصة، لاسيما فعاليات نقل وتبادل المعرفة.. وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى أرساء معايير التميز والإبداع في العمل الحكومي وتحفيز الجهات الحكومية في الإمارة على الارتقاء بالعمل نحو آفاق ريادية.

- دبي نموذج عالمي للتميز .

وتضمنت فعاليات اليوم الأول، جلسات نقاشية وحوارية سلّطت الضوء على التجارب العالمية في بناء التميز وتحقيق الريادة.. وضمن جلسة جاءت تحت عنوان "دور التميز في تحقيق الريادة"، أكد سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن دولة الإمارات منذ تأسيسها هي دولة تميز، والإنجازات التي حققتها دبي خلال الأعوام السابقة ساهمت بشكل مباشر في ترسيخ نهج التميز والريادة في العمل الحكومي، ووضع الإمارة في مصاف المدن المتقدمة عالمياً ومنحها المراكز الأولى في العديد من المؤشرات، لافتاً إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا وجود قيادة حكيمة استطاعت أن تتغلب على كافة الصعاب وأن تخطط وتوجه وتسابق الزمن ليكون التميز هو البداية الحقيقية نحو عمل يستشرف المستقبل ويضمن أفضل الحلول لخدمة الإنسان وتحقيق السعادة للمجتمع.

وقال سعادة المري: ثقافة التميز رسخها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، ونهج سموه هو العمل من الميدان لتأمين راحة الناس وأمنهم ورفاهيتهم.. وهذه هي القاعدة الجوهرية التي تقود كافة الجهات الحكومية إلى تميز التميز.

وأشار سعادته خلال الجلسة إلى أن تميز الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ووصولها لمرحلة النخبة، هو نتاج جهود سنوات متواصلة من العمل الدؤوب لفرق العمل المتميزة، إذ تم تأسيس قاعدة تميز متينة في الإدارة العامة، مؤكداً أن روح الفريق الواحد والعمل المتواصل والتفكير خارج الأطر التقليدية هو ثمرة بلوغ التميز.

وأضاف سعادة الفريق المري خلال كلمته: مسيرة التميز لا نهاية لها..

وطريق التحدي صعب.. والبقاء في الصدارة يحتم علينا المحافظة على عليها..

لذلك استحدثنا إدارة ‘استشراف المستقبل‘ ، لنبقى مواكبين لكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والخدمات الريادية.

ولفت إلى حرص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على توفير بيئة عمل تنافسية زاخرة بالأفكار النوعية، والتي من شأنها تعزيز ثقافة التميز والتفوق، من خلال تطوير أدوات العمل وآلياته، بطرح الأفكار والمبادرات المبتكرة، بما يتسق مع توجهات الإدارة العامة نحو مواصلة التميز في الأداء المؤسسي.

وفي ختام الجلسة، استعرض فريق الإدارة العامة للإقامة وشون الأجانب بدبي، رحلة الإدارة إلى "النخبة"، كما عرض فريق العمل بعض الأرقام والاحصائيات حيث حصلت الإدارة العامة على 61 جائزة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتصدرت في 6 مؤشرات تنافسية، كما بلغت نسبة سعادة المتعاملين عن "الممر الذكي" 96 في المائة، ونسبة سعادة المتعلمين عن البوابات الذكية 98 في المائة، في حين أوضح فريق العمل أن رحلة الإدارة إلى التميز يشرف عليها 86 خبيراً إماراتياً متخصصين في عدة مجالات، منهم خبراء في إدارة المشاريع، وخبراء في إدارة المخاطر، وخبراء الملكية الفكرية، وخبراء في السياسات الحكومية، وغيرهم العديد من التخصصات.

- اتجاهات عالمية حديثة .

وعُقدت جلسة حوارية تحت عنوان "الاتجاهات العالمية الحديثة للتميز"، شارك فيها أعضاء المجلس العالمي للتميز، وهم: راسل لونغ موير- رئيس المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وكريشان بارايل مانا- رئيس معهد الجودة بجمهورية الهند، وماتومي موديبا- رئيس مجلس الإدارة لمنتدى التميز الأفريقي من جنوب أفريقيا، وأدار الحوار الدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي.. حيث ناقشت الجلسة أفضل ممارسات التميز الحكومي القائم على مفاهيم الجودة الشاملة، وسبل تطوير أداء فرق العمل لإنتاج جيل مبدع وقادر على مواجهة المستقبل.

وأكد المشاركون، أن منظومة التميز الحكومي في بلد متقدم هو خيار استراتيجي يقوم على الابتكار المستدام، واستشراف المستقبل وتطوير قدرات الكوادر البشرية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وأدوات المستقبل.. وفي هذا الإطار نجحت دبي في ترسيخ فكر حكومي فريد يتبنى الجودة والتميز واستدامة التطوير والتحديث، ليصبح مصدر إلهام للحكومات ونموذجاً يحتذى عالمياً.

- تعزيز ريادة دبي .

واستضافت الجلسة الختامية - التي سلطت الضوء على الجهات النخبة في دبي - لقاءات حول أفضل الممارسات الحكومية، وشارك فيها العميد الشيخ محمد المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي، ووليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز بهيئة كهرباء ومياه دبي، وأحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات، وجمعة الغيث، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي بجمارك دبي، وأدارت الجلسة الإعلامية أمل سالم من مؤسسة دبي للإعلام.

ناقشت الجلسة رحلة الجهات الحكومية في دبي نحو التميز استناداً إلى مجموعة أسس تتضمن استشراف المستقبل وتعزيز الجاهزية والمرونة الحكومية، والاستثمار في الموارد البشرية وبناء قدرات الكوادر الوطنية، وتمكينها بالأدوات والمهارات اللازمة للمشاركة في تطوير أطر وممارسات العمل الحكومي ما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية ويعزز ريادة الدولة وتنافسيتها عالمياً.

وأكد المشاركون في الجلسة أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شكّلت خارطة طريق استثنائية ورسّخت فكراً حكومياً فريداً يتبنى التميز واستدامة التطوير والتحديث لتسابق الخدمات الحكومية توقعات الناس.

كما استعرضت الجلسة بعض تجارب الجهات الحكومية المشاركة، وأوجه التطوير التي يجب العمل عليها، مؤكدين أن استدامة التميز يتطلب منظومة متكاملة لتحقيق النجاح والاستمرار في البقاء على القمة، بالاعتماد على العديد من العناصر وفي مقدمتها التكنولوجيا واستشراف المستقبل.

وأوضح المشاركون خلال الجلسة أن الأساس الراسخ للإدارة الحكومية المتميزة في دبي، ظهر بشكل واضح اثناء جائحة كوفيد–19، التي كشفت المنهجية العلمية التي تعمل وفقها الجهات الحكومية وبنيتها التحتية المبتكرة التي مكنتها من التكيف مع المتغيرات، وتطويع خططها بمرونة وانسيابية لمواكبة احتياجات المواطنين والمقيمين دون انقطاع.

- تطور مستمر .

بدوره، قال الدكتور هزاع خلفان النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي: منذ تأسيسه قبل ربع قرن، يواصل برنامج دبي للتميز الحكومي التطور المستمر، وبعد ترسيخ مشاركتنا كعضو مؤسس في المجلس العالمي للتميز منذ العام 2018، شهد البرنامج تطويراً شاملاً لمستويات وآليات التقييم والتكريم، وإجراء حزمة من التعديلات على أنظمة العمل والمبادرات الرامية لتعزيز القيمة المضافة لأنشطة البرنامج والتي تصب بشكل مباشر في تحسين الأداء الحكومي.

وأضاف النعيمي: اليوم، مع توقيع البرامج على إعلان دبي للمجلس العالمي للتميز، نجدد التزام البرنامج بتعزيز مشاركة تجربة دبي العالمية في مجال التميز مع شركائنا في كبريات مؤسسات وبرامج التميز وإدارة الجودة من مختلف أنحاء العالم.

- إعلان دبي .

وبموجب إعلان دبي الذي وقّعه أعضاء المجلس العالمي للتميّز، يلتزم الأعضاء بنشر وتعزيز معايير جودة الخدمات وتميز الأداء، والارتقاء بالعمل الحكومي والمؤسسي، وتوفير أعلى مستويات الفعالية والكفاءة لما فيه تحقيق رضا المتعاملين والمستخدمين والمستفيدين منه في بلدانهم بشكل خاص وفي العالم بصورة عامة.

وتأتي استضافة اجتماع أعضاء المجلس العالمي للتميز لعام 2022 في دبي لأول مرة في المنطقة، بعد انعقاده على مدى السنوات الماضية في عدد من العواصم والمدن العالمية، مثل: واشنطن، وبروكسل وطوكيو وسيدني وساو باولو وسنغافورة.

- رسالة .

وتتمثل الرسالة الأساسية للمجلس العالمي للتميز في دعم ومساندة وتشجيع المؤسسات على تحسين كفاءة برامج التميز التي يتم تطبيقها لما فيه مصلحة على جميع الشركاء من المتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها وفي مقدمتهم الأفراد من مختلف شرائح المجتمع.

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