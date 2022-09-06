الإمارات.. طقس الغد مغبر وغائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 22:06 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 15:38 و الجزر الثاني عند الساعة 05:59.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 18:44 و المد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 13:29 و الجزر الثاني عند الساعة 01:32.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 30 55 15

دبي 40 31 50 25

الشارقة 41 27 65 25

عجمان 40 31 75 30

أم القيوين 40 26 70 25

رأس الخيمة 41 29 75 20

الفجيرة 34 29 85 50

العين 43 29 50 15

ليوا 44 27 55 10

الرويس 45 28 75 15

السلع 45 29 80 30

دلما 41 32 75 30

طنب الكبرى 38 30 85 45

طنب الصغرى 38 30 85 45

أبو موسى 38 30 85 45

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