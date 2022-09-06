قمر الحصاد يظهر السبت المقبل 10 سبتمبر

المصدر: البيان

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قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إن قمر الحصادين أو قمر الحصاد سيصادف هذا العام مساء يوم السبت 10 سبتمبر 2022.

وأوضح الجروان أن قمر الحصاد مصطلح في التقويم الزراعي لدى المزارعين في أوروبا وأمريكا الشمالية للقمر البدر عندما يكون مكتملا أو بدرا في موعد قريب من الاعتدال الخريفي الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام، حيث يتزامن مع موسم الحصاد الرئيسي في النصف الشمالي من الأرض، حيث تكون المحاصيل الزراعية قد اكتمل نضجها خلال الصيف.

وأضاف، استغل الفلاحون في أوروبا وأمريكا الشمالية قديماً سطوع القمر في العمل ليلاً تحت نور القمر، حيث كانوا يتابعون جني الثمار وحصاد الحبوب وغيرها من المحاصيل ساعات أطول خلال الليل قبل موسم الشتاء و هطول الأمطار، ولهذا السبب أطلق المزارعون عليه في هذه الليلة اسم قمر الحصادين.

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