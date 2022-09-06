حاكم عجمان.. 41 عاماً من العطاء والإنجازات

المصدر: عجمان - البيان

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يصادف اليوم، السادس من سبتمبر من العام 2022، ذكرى مرور 41 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مقاليد الحكم في الإمارة، حيث خلف سموه والده الشيخ راشد بن حميد النعيمي الذي حكم إمارة عجمان منذ عام 1928 إلى أن اختاره الله إلى جواره عن 79 عاماً في الثامن من ذي القعدة 1401 هجرية الموافق السادس من سبتمبر 1981 ليتولى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي الحكم اعتباراً من ذلك التاريخ.

تعزيز الاتحاد

ويعد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي واحداً من صناع اتحاد دولتنا وبناته المؤسسين، فقد شارك في صناعة الحدث منذ بدايته الأولى مرافقاً أو ممثلاً لوالده الراحل الشيخ راشد بن حميد، وظل يعمل بجد وإخلاص من أجل تعزيز مسيرة الاتحاد وترسيخ أركانه.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان عبر «تويتر»: «اليوم، مرور 41 عاماً على تولي الشيخ حميد بن راشد النعيمي حكم إمارة عجمان، عقود من البذل والعطاء في خدمة الإمارات وعجمان، مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة والإنجازات الكبيرة ومحبة الناس. اللهم احفظه لنا والداً وقائداً واحرسه بعينك التي لا تنام، ومتعه بالصحة والعافية والسعادة».

ومنذ تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي مقاليد الحكم في إمارة عجمان، تشهد عجمان تطوراً كبيراً في جميع المجالات، وارتكزت رؤية سموه الثاقبة وعزيمته القوية وتخطيطه المحكم، على بناء إمارة عصرية تواكب التطلعات والمتغيرات المتسارعة، وتلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، وتعزز من مكان الإمارة، التي تتوفر فيها الحياة الكريمة والرفاهية والخدمات المتنوعة، ومقصداً للسياحة والاستثمار الآمن.

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