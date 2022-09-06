مختبرات مستشفى الجامعة بالشارقة تجري 50 ألف فحص شهرياً

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

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أكد الدكتور علي عبيد آل علي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الأمناء لمستشفى الجامعة بالشارقة أن العلاج السريع والصحيح لكافة الأمراض يلزمه خدمات تشخيصية حديثة ومتكاملة، وقال: كانت أقسام المختبرات من أولويات اهتمامنا خصوصاً بعد حصول المستشفى على اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض وحصول المختبرات الطبية بالمستشفى على اعتماد الهيئة الدولية المشتركة الأمريكية، وذلك من خلال اختيار الكوادر الطبية المتميزة ذات الكفاءة العالية، إضافة إلى اختيار أفضل وأحدث الأجهزة التكنولوجية الطبية الحديثة لضمان نتائج تحاليل طبية دقيقة وسريعة لأعداد تتجاوز حالياً 50 ألف حالة شهرياً.

معايير

وقالت الدكتورة نورة علي الخيال رئيسة أقسام المختبرات بمستشفى الجامعة بالشارقة إنه بعد حصول المستشفى بنهاية العام الماضي على اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض وحصول الأقسام والمختبرات على اعتماد الهيئة الدولية المشتركة الأمريكية كجزء من حصول المستشفى عليها أصبحت المعامل تعمل بمفهوم حديث للرعاية الصحية يضع أعلى معايير الجودة في المقدمة، لافتة إلى أن المختبرات تشمل أقسام أمراض الدم وبنك الدم وتحاليل المناعة المتطورة وأمراض الحساسية، بالإضافة للأمراض الطفيلية والبكتيريا وبحوث الأنسجة والأمراض السرطانية وكذلك الكيمياء الحيوية، كما تتوافر بالمختبرات تكنولوجيا حديثة لإيجاد نتائج سريعة لأبحاث كوفيد 19 ونتيجة دقيقة لتحليل (بي سي أر) خلال ساعة واحدة، كما يوجد تحليل الأجسام المضادة لفيروس الكوفيد 19، إضافة إلى تحاليل متكاملة للتحسس لأكثر من 100 مسبب، تشمل لدغات الحشرات والمأكولات، مثل الفواكه والمكسرات والخضروات، كما يوجد تحاليل للعناصر الدقيقة بالدم لمجموعة كبيرة تشمل عنصر الزنك، مبينة أن كافة المختبرات تعمل أوتوماتيكياً لتقليل تدخل العامل البشري وسيغطي ذلك الفحوصات الميكروسكوبية قريباً.

‏أنيميا

وأكدت الدكتورة فدوى سعيد عبد العظيم مديرة قسم أمراض الدم وأستاذ التحاليل الطبية بالمستشفى أن من أكثر أمراض الدم التي نراها هي أنيميا كبار السن الناتجة عن الأمراض المزمنة، والأنيميا الوراثية، مثل أنيميا الخلايا المنجلية والبحر المتوسط والأنيميا الخاصة بتجلط الدم والمقترنة ببعض الأدوية ونستخدم فيها تكنولوجيا أبحاث السيولة الحديثة بهدف التشخيص الدقيق، لافتة إلى أن هناك بنك دم متميزاً يوفر كافة فصائل الدم ومكوناته النوعية لأمراض اللوكيميا والأنيميا والنزف، مثل الدم أو البلازما أو الصفائح الدموية ونقدمها بصورة بسرعة قياسية للطوارئ.

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