«إسلامية دبي» تحتفي باليوم الدولي للعمل الخيري

المصدر: (دبي - البيان)

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احتفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي باليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف 5 من سبتمبر من كل عام، حيث نظمت إدارة المشاريع الخيرية بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بالدائرة ورشة عمل للتعريف بقانون تنظيم جمع التبرعات في دبي والتعريف بالجمعيات المرخصة التي تشرف عليها الدائرة على مستوى دبي.

وقالت الدائرة إن الاحتفاء باليوم الدولي للعمل الخيري يأتي بهدف حث المجتمع المحلي في دبي والمؤسسات الحكومية والخاصة على المشاركة الفعالة في الأنشطة الخيرية التي تدعم المحتاجين وبهدف التوعية بالعمل الخيري في إمارة دبي، وتوفير منصة مشتركة للأنشطة الخيرية ليشارك بها الأفراد والمنظمات الخيرية والإنسانية والتطوعية من أجل تحقيق أهدافهم على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي.

ونوهت بدور الإمارات وبسجلها الحافل والمتميز في مجال العمل الخيري والإنساني والذي أسهمت من خلاله في تخفيف معاناة المحتاجين ومد يد العون والمساعدة لكل شعوب العالم وضربت أروع الأمثلة في التضامن مع دول العالم كافة في حالات الكوارث والأزمات العالمية والوقوف إلى جانب الدول.

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