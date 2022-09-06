«الاتحادية للهوية والجنسية» تطلق الجيل الثالث من الخدمات المطورة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن تدشين الجيل الثالث من الخدمات المطورة، والتي تشمل النسخة المطورة من جواز السفر الإماراتي، فضلاً عن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرة المحدثة، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 3 أكتوبر المقبل.

وبينت الهيئة أن حزمة التعديلات الجديدة تضمن الاستغناء عن نظام الكفيل كلياً، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة، والاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل، موضحة في الوقت نفسه أن المنظومة الجديدة ستعمل على توفير مرونة كبيرة في تلقي الخدمات، والحصول على التأشيرة في زمن قياسي.

وتم إطلاق الجيل الجديد من الخدمات المطورة، خلال حفل نظمته الهيئة بفندق قصر الإمارات، بحضور معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة بجانب عدد من الوزراء ومديري العموم والمديرين التنفيذين ورؤساء القطاعات والمسؤولين بالهيئة وعدد من الشركاء.

وأوضحت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس، أنه تم تعديل مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة، التي كانت محددة بشهر، بحيث قد تمتد إلى 6 أشهر، فضلاً عن توفير خدمات تجديد جوازات السفر عبر مطارات الدولة في الحالات الطارئة كأن يكون الشخص مسافراً ولم ينتبه إلى تاريخ انتهاء الجواز، بحيث يتم إنجاز عملية التجديد خلال 5 دقائق فقط بعد تقديم الطلب حتى لا يتأخر عن رحلته، لافتة إلى أن المنظومة الجديد تم بناؤها استناداً إلى الذكاء الاصطناعي، وربطها ببرنامج تحليلي لمخرجات البيانات.

مزايا

وأكدت الهيئة أنه يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين والزائرين وأصحاب المواهب والمهارات والباحثين عن فرص عمل في الدولة الاستفادة من المزايا الجديدة، التي تضمنتها منظومة التأشيرات المحدثة في الدولة، بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب في الدولة.

وقالت الهيئة: إنه يمكن لجميع الفئات الاستفادة من المزايا الجديدة لمنظومة التأشيرات المحدثة، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي، للتعرف على تلك المزايا والتقديم عليها، من خلال الموقع والتطبيق ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة، بعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة في الثالث من أكتوبر المقبل.

وأكد معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين على اختلاف فئاتهم يأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للهيئة، وهو الشغل الشاغل لفرق العمل لديها، مشيراً إلى أن الهيئة تمكنت بجهود وإصرار منتسبيها من تحقيق إنجازات كبيرة في مجال تطوير الخدمات، وإحداث نقلة نوعية في كل الخدمات المقدمة، وابتكار خدمات جديدة، أسهمت في تعزيز رفاهية وسعادة المتعاملين. وأضاف معاليه: نعلم حجم الطموحات وكذلك التحديات، وما زال أمام الهيئة الكثير لتحقيقه، فقطار التطوير لن يتوقف ما دام القلب ينبض، وسيظل رضا وسعادة المتعاملين معنا هدفاً سامياً لنا، نسعى لتحقيقه دائماً.

وقال معالي علي محمد الشامسي، إن إطلاق الجيل الثالث من الخدمات المطورة يؤكد من جديد التزام الهيئة الكامل بتوجيهات القيادة الحكيمة بالتحول نحو الخدمات الذكية بالكامل، وحرصها الدائم على تنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة الرشيدة، والانطلاق نحو آفاق جديدة في تطوير الخدمات وابتكار خدمات استباقية، تلبي احتياجات المتعاملين.

وأشار معاليه إلى أن الجيل الثالث من منظومة الخدمات المطورة يتسم بالشمولية وعدم الاقتصار على فئة دون غيرها من الفئات المستفيدة، حيث يستهدف هذا الجيل المواطن والمقيم والزائر للهيئة، من خلال منظومة شاملة ومتنوعة من الخدمات والأنظمة والمشاريع والمبادرات الوطنية العملية والعملية.

وأضاف معاليه: الجيل الجديد من الخدمات المطورة يمثل ثمرة جهود مخلصة، بذلها أبناء الهيئة بالتعاون مع شركائهم على مدى شهور مضت، من أجل تعزيز المكانة الحضارية لدولة الإمارات، ودعم أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، وضمان حصول المواطن والمقيم على خدمات متميزة.

وتابع: إصدار الجيل الجديد من الخدمات المطورة خطوة مهمة في طريق الخمسين، وتعزيز مكانة الإمارات في المطارات والمواقع السياحية العالمية، وتملك الهيئة رؤية مستقبلية طموحة للانطلاق بالخدمات نحو آفاق جديدة، خلال العقود المقبلة، سواء على مستوى الخدمات المقدمة أو نوعيتها أو قنوات تقديمها أو توسيع قاعدة المستفيدين منها، بالاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات المتوفرة، إضافة إلى قراءة التوجهات المستقبلية للحكومات العالمية.

وأشاد معاليه بجهود المخلصين من أبناء الهيئة وقيادتها، الذين تفانوا في العمل عبر عقود مضت، وتركوا بصمات واضحة تدل على تميزهم وإبداعهم وإخلاصهم في خدمة الوطن، كما أشاد بجهود فرق العمل بالهيئة ومساهمة شركاء الهيئة في تطوير الخدمات المقدمة، مؤكداً أن روح الفريق والعمل الجماعي والشراكة الاستراتيجية هي سبيل النجاح في الوصول إلى الأهداف المرجوة.

وفي إطار أهداف الهيئة الاستراتيجية بشأن بناء القدرات المؤسسية، ورفع كفاءة الموظفين والشركاء العلمية والمهنية، قام معالي رئيس الهيئة، خلال الحفل، بتكريم منتسبي الهيئة وشركائها خريجي الدفعة الأولى من أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، ضمن برنامج البكالوريوس في قانون الجنسية والإقامة والمنافذ الأول من نوعه على مستوى العالم، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي لموظفي الهيئة وشركائها وتأهيلهم للتعامل مع التحديات الجديدة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

اعتماد

من جهته، نوه اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة بقرار مجلس الوزراء الموقر باعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا التوقيت المهم.

وقال: إن جواز السفر الإماراتي الجديد وصدور اللائحة الجديدة، التي يبدأ تنفيذها في الثالث من أكتوبر المقبل، بما تضمنته من مزايا وتيسيرات وفئات جديدة ومتنوعة من التأشيرات، تلبي رغبة وطموحات وآمال المواطنين والمقيمين والمستثمرين والراغبين في العمل والعيش في دولة الإمارات، كما أنها تعكس حرص القيادة الحكيمة على ريادة دولة الإمارات ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمقيمين في الدولة، ولم شمل الأسر وتحسين جودة حياتهم، فضلاً عن توجيه الطاقات الكامنة لدى المواهب وأصحاب الخبرات، للمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ودعم مسيرة التنمية المستدامة، فضلاً عن استقطاب رؤوس الأموال والمواهب من كل أنحاء العالم.

وأكد مدير عام الهيئة أن المنظومة المحدثة للتأشيرات تمثل نقلة نوعية في مجال دخول وإقامة الأجانب على مستوى المنطقة والعالم، كما أنها تجسد مبادئ وخطة الخمسين، التي تتبناها القيادة الحكيمة للنهوض بالدولة، خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتجسد مفاهيم التعايش والأخوة الإنسانية، التي قامت عليها دولة الإمارات. وأشار إلى أن التأشيرات المحدثة تتضمن شروطاً وضوابط وإجراءات مبسطة وتيسيرات جديدة، تدعم منهج الهيئة وممارساتها في مجال تقديم خدمات استباقية بروح وفكر الخمسين، وتلبي الاحتياجات المستقبلية لكل الفئات من الأجانب والمقيمين، وتجعل من دولة الإمارات واحة للعيش والعمل والابتكار والاستثمار.

وقال اللواء سهيل جمعة الخييلي مدير عام الهوية وجوازات السفر بالهيئة: إن جواز السفر الإماراتي الجديد يتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة بالتوجه نحو الحكومة الذكية، وتوفير الأمن والأمان للمواطن، فضلاً عن كونه خطوة تضاف إلى رصيد دولة الإمارات في مجال تعزيز الهوية الوطنية، وإصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين.

وأضاف: إنه يمكن لحاملي جوازات السفر سارية المفعول استخدام جوازات سفرهم لحين اقتراب انتهاء مدة صلاحيتها، ثم التقدم بطلب للحصول على جواز السفر الجديد، عبر القنوات الإلكترونية والذكية المعتمدة في هذا الشأن، سواء الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة أو عبر البعثات التمثيلية للدولة المتمثلة في سفاراتها وقنصلياتها في الخارج، لاستصدار جواز سفر جديد بالنسبة للمواطنين المسافرين في الخارج، وانتهت مدة صلاحية جوازاتهم أثناء سفرهم.

آليات

وأكد الخييلي أن تجديد جوازات السفر والحصول على جواز السفر الجديد لا يترتب عليه أية تكاليف أو رسوم مالية إضافية في حالة التجديد، وأن إصدار جواز السفر الجديد يتم بذات الرسوم المعتمدة.

وأضاف: «يتضمن جواز السفر الإماراتي الجديد تصميماً جديداً يتماشى مع روح العصر، ويعكس الهوية الإماراتية الحديثة، ويجعل من حمله تجربة مميزة تضيف المتعة لحامله أثناء السفر، كما أنه يتميز بخصائص تقنية وأمنية عالية، سواء في ما يتعلق بالخامات المستخدمة في طباعة الجواز أو إمكانات وخصائص الطباعة، ويتم طباعة الجيل الجديد من جواز السفر باستخدام خاصية الليزر ومادة البولي كربونات وليس الورق، ما يجعل من الصعب إتلافه أو تمزيقه أو تزويره، كما يوفر سرعة الطباعة ودرجة أكبر من الأمان. ولفت إلى أنه بإصدار جواز السفر الإماراتي الجديد تنتقل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تقديم خدمة جواز السفر الإماراتي من المركزية إلى اللامركزية، عبر طباعة جواز السفر الجديد في 7 مراكز على مستوى الدولة بدلاً من مركزين فقط في السابق، مما يعني خدمة أسرع وجهد أقل.

الإقامة الخضراء

وقال اللواء خميس الكعبي، مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة: إن الهيئة تمكنت خلال فترة وجيزة من اتخاذ كل الإجراءات، لضمان التطبيق الناجح لمنظومة التأشيرات المحدثة والوفاء بكل المتطلبات وإنجاز المعاملات في موعدها لإسعاد المتعاملين، وتحسين رفاهية معيشتهم وتحقيق طموحاتهم وآمالهم في الاستقرار والعيش والعمل في دولة الإمارات.

وأضاف: «تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب، التي يبدأ العمل بها في الثالث من أكتوبر المقبل، منظومة متكاملة من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة، ومن أبرزها الإقامة الخضراء، التي تمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة.

ولفت إلى أن الإقامة الخضراء تشمل 3 أنواع من الفئات أو الإقامات، هي الإقامة الخضراء للعامل المهاري، والإقامة الخضراء للعمل الحر، إضافة إلى الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري بدون ضامن، ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لتحل محل إقامة المستثمر السابقة، ومدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر، والسماح للحاصلين على الإقامة الخضراء باستقدام الأقارب من الدرجة الأولى. وأضاف: «تم استحداث تأشيرة استكشاف فرص العمل، وأخرى لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وفرص الأعمال لاستقطاب المستثمرين بدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الجديدة».

الإقامة الذهبية

وفي ما يتعلق بمزايا الإقامة الذهبية في اللائحة الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب بالدولة قال: إن المنظومة المحدثة للتأشيرات تضمنت مزايا جديدة للإقامة الذهبية، أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة، التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية، إضافة إلى تنويع فئات الإقامة الذهبية لتشمل العلماء، والمتخصصين، والنوابغ من المواهب، وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن.

وذكر أنه يمكن للمستثمر العقاري الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية المعتمدة في هذا الشأن، أو عند شراء عقار أو أكثر على الخارطة بقيمة لا تقل عن مليوني درهم من الشركات المحلية المعتمدة، كما تضمنت اللائحة الجديدة إجراءات مرنة ومبسطة لمنح الإقامة لفئة ريادة الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين لمنح فرصة أفضل للإقامة والعمل.

وأضاف: «تضمنت منظومة التأشيرات المحدثة مزايا جديدة لإقامة أفراد الأسرة، من بينها السماح للأجنبي المقيم بالدولة استقدام أفراد أسرته كالزوج والأبناء بسهولة، كما تم رفع سن الأبناء المقرر منحهم الإقامة حتى 25 عاماً، بعد أن كان 18 عاماً فقط، إضافة إلى منح تصريح الإقامة للبنات غير المتزوجات، والأبناء من أصحاب الهمم بغض النظر عن العمر».

وتابع قائلاً: توفر المنظومة المحدثة لتأشيرات الدخول أغراضاً وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة، وقابلة للتمديد وتصل إلى عام، وبدون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة، بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، مما يمنح الفرصة للزائرين والباحثين عمل لتحقيق طموحاتهم على أرض الإمارات، والتنعم بحياة آمنة ومستقرة.

ويمكن لكل الفئات المستفيدة من خدمات الجيل الثالث من الخدمات المطورة التعرف على مزايا وشروط جواز السفر الجديد، ومنظومة التأشيرات المحدثة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة https:// www.icp.gov.ae ، وتطبيقها الذكي على الهاتف UAEICP.

تكريم

كرّم معالي علي محمد الشامسي اللواء المتقاعد مبارك بن سنان المطيري تقديراً لجهوده الوطنية المخلصة وأدائه ومساهمته الفاعلة في تطوير منظومة العمل بالهيئة وخدمة الوطن والمجتمع لأكثر من 30 عاماً، كما تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة تقديراً لمساهمتهم في تطوير الخدمات، بما يلبي احتياجات المتعاملين، ويناسب تطلعاتهم.

«اللائحة التنفيذية للإقامة» تدخل حيز التنفيذ 3 أكتوبر المقبل

قال اللواء سلطان يوسف النعيمي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة: إن اللائحة التنفيذية الجديدة للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة سوف تدخل حيز التنفيذ الرسمي في الثالث من أكتوبر المقبل.

وأوضح أن اللائحة الجديدة تتضمن منظومة تأشيرات محدثة، تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي، من خلال استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين المهرة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف اللواء يوسف النعيمي: تتميز منظومة التأشيرات المحدثة بتعدد أنواع الإقامات، وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب كل الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات، وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة.

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