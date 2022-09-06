«رؤية الإمارات للوظائف» في دبي 20 سبتمبر

المصدر: دبي ـ البيان

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ينطلق معرض رؤية الإمارات للوظائف، منصة التوظيف وتنمية المهارات والتواصل الرائدة لتمكين الشباب الإماراتي، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة ما بين 20 و22 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 شركة توفر العديد من فرص العمل، بهدف تمكين الشباب الإماراتي من تحقيق طموحاتهم المهنية.

وتُقام دورة 2022 من المعرض تحت شعار «كُن»، لتشجيع الشباب الإماراتي على التحلي بالشجاعة والمسؤولية والطموح، من خلال إلهامهم لتطوير مسيرتهم المهنية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للارتقاء بها. ويحظى المعرض بأهمية خاصة، كونه يرسم للشباب الإماراتي ملامح أكثر وضوحاً نحو تحقيق طموحاتهم المهنية، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 18 ألف زائر.

وانطلاقاً من أهمية التوطين في القطاعين العام والخاص باعتباره هدفاً وطنياً رئيسياً، تم إطلاق مجموعة من برامج التوطين الواعدة شملت إطلاق 13 مبادرة جديدة ضمن برنامج «نافس»، الذي يهدف إلى تعزيز فرص العمل للإماراتيين من الشباب وذوي الخبرة في القطاع الخاص.

وقد أحرزت دولة الإمارات تقدماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في برامج التوطين، ما مكّن المواهب الإماراتية من أداء دور رائد في القطاعين العام والخاص.

مشاركة

ويشارك في المعرض أكثر من 100 شركة مرموقة ومنها مجموعة طيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وغيرها.

ويتناول المعرض السبل التي يُمكِن للشباب الإماراتيين من خلالها تأسيس مسارات وظيفية في العديد من المجالات، بما في ذلك القطاع المصرفي والطاقة والخدمات اللوجستية والعقارات والقطاع الحكومي والاتصالات والضيافة، وغيرها من المسارات التي ستشهد نمواً خلال السنوات القادمة مثل محللي البيانات، ومديري العمليات التجارية، ومهندسي البرمجيات، بحسب دراسة أجراها موقع Bayt.com وشبكة يوجوف مؤخراً.

ويركز معرض رؤية الإمارات للوظائف هذا العام على مجموعة من الموضوعات الرئيسية، بما فيها المهارات المستقبلية والمساهمة في تطوير إمكانات الكوادر الإماراتية.

مهارات

ويزوّد المعرض الشباب الإماراتي بمهارات التطوير الوظيفي، من خلال تثقيفهم حول متطلبات سوق العمل الجديدة وكيفية بناء سيرتهم الذاتية والارتقاء بمكانة علاماتهم الشخصية وربطهم مع مؤسسات رائدة في الأسواق، مثل «لينكد إن» كما يتيح المعرض لرواد الأعمال الشباب ممن يملكون أفكاراً لإطلاق أعمال مستدامة، المشاركة في مسابقة «مستقبلي» والمشاركة في دورة تدريبية حول الشركات الناشئة.

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