«حميد الخيرية»: الإمارات رائدة العمل الخيري

المصدر: عجمان - وام

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أكد طارق عبد الله العوضي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أن دولة الإمارات لها تاريخ حافل ومشرف في الأعمال الخيرية داخل الدولة وخارجها.

وقال العوضي في كلمة له بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، إن الإمارات رائدة العمل الخيري محلياً وإقليمياً ودولياً.

ونوه بأن مؤسسة حميد بن راشد الخيرية تواصل الاحتفاء بدعائم العمل الخيري الإماراتي عبر سلسلة من البرامج والمشاريع في سبيل تنمية الإنسان وضمان رفعته ورفاهيته.

وأضاف أن دولة الإمارات تهتم بالعمل الخيري نهجاً وممارسة، وتفرد له مساحة كبيرة من نشاطها الإنساني حتى أصبحت الدولة واحداً من أهم عناصر المواجهة الدولية لتخفيف آثار الكوارث والأزمات، والحد من تداعيات الفقر والجوع والمرض والأوبئة المستوطنة، وذلك بفضل مبادراتها الرائدة والمبتكرة والتزامها الأخلاقي تجاه الضحايا والمتأثرين.

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