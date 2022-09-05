رئيس الدولة و نائبه يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا زلزال لودينغ

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له محافظة لودينغ في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين و بلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر و أسفر عن وقوع عدد من الوفيات متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ.

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