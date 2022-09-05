«دبي لرعاية النساء»: الإمارات تمتلك سجلاً زاخراً بإسهاماتها الإنسانية

المصدر: دبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن دولة الإمارات تمتلك سجلًا زاخرًا بإسهاماتها الإنسانية التي تشكل جزءًا من تلاحمها مع الشعوب الشقيقة والصديقة، فهي سباقة في تقديم المساعدات الاجتماعية والطبية والتعليمية.

وقالت شيخة المنصوري في كلمة لها بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، إن الإمارات تمكنت من تحقيق مكانة مرموقة في المجال الإنساني على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بفضل الأسس الراسخة التي أرستها القيادة الرشيدة لتتحول إلى ثقافة مجتمعية بين أبنا ء الشعب الإماراتي.

وأضافت أن مضامين الخير والعطاء قيم أصيلة متجذرة ومتأصلة في عادات وتقاليد أبناء الإمارات منذ تأسيس الاتحاد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز