"الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" تدشن الجيل الثالث من الخدمات المطورة

المصدر: وام

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تدشين الجيل الثالث من الخدمات المطورة والتي تشمل النسخة المطورة من جواز السفر الإماراتي وبدء التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرة المحدثة والتي ستدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ 3 أكتوبر القادم.

وأكدت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم .. أنه يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين والزائرين وأصحاب المواهب والمهارات والباحثين عن فرص عمل في الدولة الاستفادة من المزايا الجديدة التي تضمنتها منظومة التأشيرات المحدثة في الدولة بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب في الدولة.

وقالت الهيئة أنه يمكن لجميع الفئات الاستفادة من المزايا الجديدة لمنظومة التأشيرات المحدثة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي للتعرف على تلك المزايا والتقديم عليها من خلال الموقع والتطبيق ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة بعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة في الثالث من أكتوبر المقبل.

وبهذه المناسبة، أشاد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، بقرار مجلس الوزراء الموقر باعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا التوقيت الهام.

وقال سعادته إن جواز السفر الإماراتي الجديد وصدور اللائحة الجديدة التي يبدأ تنفيذها في الثالث من أكتوبر المقبل، بما تضمنته من مزايا وتيسيرات وفئات جديدة ومتنوعة من التأشيرات، تلبي رغبة وطموحات وآمال المواطنين والمقيمين والمستثمرين والراغبين في العمل والعيش في دولة الإمارات، كما أنها تعكس حرص القيادة الحكيمة على ريادة دولة الإمارات ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمقيمين في الدولة ولم شمل الأسر وتحسين جودة حياتهم، فضلاً عن توجيه الطاقات الكامنة لدى المواهب وأصحاب الخبرات للمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ودعم مسيرة التنمية المستدامة، فضلاً عن استقطاب رؤوس الأموال والمواهب من كافة أنحاء العالم.

وأكد سعادة مدير عام الهيئة أن المنظومة المحدثة للتأشيرات تمثل نقلة نوعية في مجال دخول وإقامة الأجانب على مستوى المنطقة والعالم، كما أنها تجسد مبادئ وخطة الخمسين التي تتبناها القيادة الحكيمة للنهوض بالدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتجسد مفاهيم التعايش والأخوة الإنسانية التي قامت عليها دولة الإمارات.

وأشار سعادته إلى أن التأشيرات المحدثة تتضمن شروطاً وضوابط وإجراءات مبسطة وتيسيرات جديدة تدعم منهج الهيئة وممارساتها في مجال تقديم خدمات استباقية بروح وفكر الخمسين، وتلبي الاحتياجات المستقبلية لكافة الفئات من الأجانب والمقيمين، وتجعل من دولة الإمارات واحة للعيش والعمل والابتكار والاستثمار.

وقال سعادة اللواء سهيل جمعة الخييلي مدير عام الهوية وجوازات السفر بالهيئة، إن جواز السفر الإماراتي الجديد، الذي بدء إطلاقه أول سبتمبر الحالي، يتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة بالتوجه نحو الحكومة الذكية وتوفير الأمن والأمان للمواطن، فضلاً عن كونه خطوة تضاف إلى رصيد دولة الإمارات في مجال تعزيز الهوية الوطنية وإصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين.

وأضاف أنه يمكن لحاملي جوازات السفر سارية المفعول استخدام جوازات سفرهم لحين اقتراب انتهاء مدة صلاحيتها، ثم التقدم بطلب للحصول على جواز السفر الجديد عبر القنوات الإلكترونية والذكية المعتمدة في هذا الشأن، سواء الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة أو عبر البعثات التمثيلية للدولة المتمثلة في سفاراتها وقنصلياتها في الخارج، لاستصدار جواز سفر جديد بالنسبة للمواطنين المسافرين في الخارج وانتهت مدة صلاحية جوازاتهم أثناء سفرهم.

وأكد سعادة اللواء سهيل جمعة الخييلي أن تجديد جوازات السفر والحصول على جواز السفر الجديد لا يترتب عليه أية تكاليف أو رسوم مالية إضافية في حالة التجديد، وأن إصدار جواز السفر الجديد يتم بذات الرسوم المعتمدة.

وأضاف سعادته " يتضمن جواز السفر الإماراتي الجديد تصميماً جديداً يتماشى مع روح العصر ويعكس الهوية الإماراتية الحديثة ويجعل من حمله تجربة مميزة تضيف المتعة لحامله أثناء السفر، كما أنه يتميز بخصائص تقنية وأمنية عالية، سواء فيما يتعلق بالخامات المستخدمة في طباعة الجواز أو إمكانيات وخصائص الطباعة. ويتم طباعة الجيل الجديد من جواز السفر باستخدام خاصية الليزر ومادة البولي كربونات وليس الورق، مما يجعل من الصعب إتلافه أو تمزيقه أو تزويره، كما يوفر سرعة الطباعة ودرجة أكبر من الأمان.

ولفت سعادته إلى أنه بإصدار جواز السفر الإماراتي الجديد تنتقل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تقديم خدمة جواز السفر الإماراتي من المركزية إلى اللامركزية، عبر طباعة جواز السفر الجديد في 7 مراكز على مستوى الدولة بدلاً من مركزين فقط في السابق، مما يعني خدمة أسرع وجهد أقل.

من جانبه، قال اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، إن اللائحة التنفيذية الجديدة للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة سوف تدخل حيز التنفيذ الرسمي في الثالث من أكتوبر القادم.

وأوضح سعادته أن اللائحة الجديدة تتضمن منظومة تأشيرات محدثة تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي، من خلال استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين المهرة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف سعادة اللواء يوسف النعيمي قائلا " تتميز منظومة التأشيرات المحدثة بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة.

وفي التفاصيل، قال سعادة اللواء خميس الكعبي مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة، إن الهيئة تمكنت خلال فترة وجيزة من اتخاذ كافة الإجراءات لضمان التطبيق الناجح لمنظومة التأشيرات المحدثة والوفاء بكافة بالمتطلبات وإنجاز المعاملات في موعدها لإسعاد المتعاملين وتحسين رفاهية معيشتهم وتحقيق طموحاتهم وآمالهم في الاستقرار والعيش والعمل في دولة الإمارات.

وأضاف سعادته قائلاً " تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب، التي يبدأ العمل بها في الثالث من أكتوبر القادم، منظومة متكاملة من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة، ومن أبرزها الإقامة الخضراء التي تمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة.

ولفت سعادته إلى أن الإقامة الخضراء تشمل 3 أنواع من الفئات أو الإقامات، هي الإقامة الخضراء للعامل المهاري، والإقامة الخضراء للعمل الحر، إضافة إلى الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري بدون ضامن ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر، والسماح للحاصلين على الإقامة الخضراء باستقدام الأقارب من الدرجة الأولى.

وأضاف سعادته " تم استحداث تأشيرة استكشاف فرص العمل وأخرى لاستكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال لاستقطاب المستثمرين بدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية الجديدة".

وفيما يتعلق بمزايا الإقامة الذهبية في اللائحة الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب بالدولة، قال سعادة اللواء خميس الكعبي " تضمنت المنظومة المحدثة للتأشيرات، مزايا جديدة للإقامة الذهبية أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية، إضافة إلى تنويع فئات الإقامة الذهبية لتشمل العلماء، والمتخصصين، والنوابغ من المواهب، وفق الضوابط المقررة في هذا الشأن".

وذكر سعادته، أنه يمكن للمستثمر العقاري الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية المعتمدة في هذا الشأن، أو عند شراء عقار أو أكثر على الخارطة بقيمة لا تقل عن مليوني درهم من الشركات المحلية المعتمدة، كما تضمنت اللائحة الجديدة إجراءات مرنة ومبسطة لمنح الإقامة لفئة ريادة الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين لمنح فرصة أفضل للإقامة والعمل.

وأضاف سعادته قائلاً " تضمنت منظومة التأشيرات المحدثة مزايا جديدة لإقامة أفراد الأسرة، من بينها السماح للأجنبي المقيم بالدولة استقدام أفراد أسرته كالزوج والأبناء بسهولة، كما تم رفع سن الأبناء المقرر منحهم الإقامة حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً فقط، إضافة إلى منح تصريح الإقامة للبنات غير المتزوجات، والأبناء من أصحاب الهمم بغض النظر عن العمر".

وتابع قائلا " توفر المنظومة المحدثة لتأشيرات الدخول أغراضاً وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام، وبدون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، مما يمنح الفرصة للزائرين والباحثين عمل لتحقيق طموحاتهم على أرض الإمارات والتنعم بحياة آمنة ومستقرة".

ويمكن لكافة الفئات المستفيدة من خدمات الجيل الثالث من الخدمات المطورة التعرف على مزايا وشروط جواز السفر الجديد ومنظومة التأشيرات المحدثة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة https:// www.icp.gov.ae، وتطبيقها الذكي على الهاتف UAEICP.

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