الإمارات أكثر دول الشرق الأوسط نظافة

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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تصدّرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النظافة، بحسب نتائج «مؤشر الأداء البيئي 2022»، الصادر عن «جامعة ييل» الأمريكية.

وتعتمد فكرة المؤشر على تقييم السياسات التي تنتهجها حكومات مختلف دول العالم في حماية البيئة والحفاظ عليها.

ويُعد المؤشر بمثابة مُكمل لأدوات التقييم الأخرى التي تستخدمها «الأمم المتحدة» لرصد مستويات التزام الدول بتحقيق «أهداف الأمم المتحدة للاستدامة».

ونالت الإمارات رصيداً على المؤشر بلغ 52.40 درجة، ما منحها الصدارة إقليمياً والمركز الـ39 عالمياً. وبلغ متوسط رصيد الإمارات على المؤشر عبر السنوات العشر الأخيرة 15.90 درجة.

وتفوقت الإمارات في «مؤشر الأداء البيئي، 2022» على الولايات المتحدة الأمريكية التي نالت المركز الـ43 برصيد 51.10 درجة. كما تفوقت الدولة أيضاً على سنغافورة التي نالت المركز الـ44، برصيد 50.90 درجة، وعلى كندا، التي جاءت في المركز الـ49، برصيد 50 درجة.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب الدنمارك، برصيد 77.90 درجة، فيما جاءت المملكة المتحدة في المركز الثاني، برصيد 77.70 درجة، وحلّت فنلندا ثالثة، برصيد 76.50 درجة.

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