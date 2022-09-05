سلطان القاسمي يبشر الطلبة بنظام جديد للتجسير في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة عبر برنامج البث المباشر من اذاعة الشارقة ظهر اليوم بقبول الطلبة الحاصلين على معدل 2 فما فوق في كلية المجتمع بجامعة الشارقة عبر برنامج التجسير شريطة إدخالهم في برامج استدراكية مكثفة تؤهلهم للوصول لمعدل لا يقل عن 2.5 ، فيتم ترفيعهم ، ومن ثم البدء في دراسة البكالوريوس ، الأمر الذي سيشجع الطلبة على مواصلة التعليم الجامعي.

كما وجه سموه دائرة الأشغال العامة في الشارقة بالبدء في إنشاء مجمع سكني بجامعة خورفكان لأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والطالبات .

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