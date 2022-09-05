تعيين الدكتور فيصل العيان مديراً لمجمع كليات التقنية العليا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس أمناء كليات التقنية العليا تعيين سعادة الدكتور فيصل العيان مديرا لمجمع كليات التقنية العليا.

ورحب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، رئيس مجلس الأمناء، بسعادة الدكتور فيصل العيان، وهنأه على ثقة مجلس الأمناء، متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

وأكد معاليه دعم مجلس الأمناء للمدير الجديد لمجمع كليات التقنية العليا لتحقيق الأهداف المنشودة والتي تمكن المؤسسة الأكاديمية من مواصلة مسيرتها بنجاح ، والمضي قدما في إعداد أفضل الكفاءات وتمكينها من مهارات المستقبل بما يتماشى مع التوجهات والرؤى الوطنية.

من جانبه عبر سعادة الدكتور فيصل العيان عن امتنانه وتقديره لثقة معالي رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس، مؤكدا أن كليات التقنية العليا ستمضي نحو المستقبل بكل ثقة وذلك عبر توفير الأدوات اللازمة لتسليح أبنائها وبناتها الطلبة بمهارات المستقبل من خلال برامجها التعليمية والتدريب والتأهيل وتطوير الكفاءات بما يواكب تطلعات سوق العمل ومجتمع الأعمال في الدولة.

وأضاف أن توجهات الحكومة الرشيدة في استشراف المستقبل تعتبر خارطة طريق لقيادة مجمع كليات التقنية العليا لتطوير التعليم وتعزيز مخرجاته لتجهيز الطلبة لسوق العمل بما يعزز من تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني ورفع رصيد ومؤشرات الدولة في جميع المحافل والتقارير الإقليمية والدولية.

من جهتهم، رحب أعضاء مجلس أمناء الكليات بالمدير الجديد لكليات التقنية العليا، متمنين له التوفيق في مسؤولياته الجديدة في ظل ثقة وتعاون الجميع معه من المجلس وأسرة الكليات.

ويملك سعادة الدكتور فيصل العيان خبرة تصل إلى 20 عاما في التخطيط وتطوير القدرات وإدارة المشاريع، حيث أدار العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات الحكومية، وتولى منصب نائب رئيس أكاديمية "ربدان" قبل انضمامه إلى كليات التقنية العليا، مساهما عام 2010 في تأسيس الأكاديمية وتشكيلها كمؤسسة تعليمية حكومية مستقلة تتبع المجلس التنفيذي لأبوظبي لتكون رافدا أساسيا لقيادات المستقبل ومركزا وطنيا متميزا لتأهيل وتطوير الكوادر في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

كما شغل سعادة الدكتور العيان مناصب رفيعة في مؤسسـات حكومية مثل جهاز حمايـة المنشــآت الحيويـــة والسواحـــــل ومجلس "توازن" الاقتصادي وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

وسعادة الدكتور العيان حاصل على الدكتوراه في هندسة الاتصالات من جامعة كرتن للتكنولوجيا في أستراليا عام 2008 والماجستير في هندسة شبكات الاتصالات من جامعة ملبورن في أستراليا عام 2003، وشهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة خليفة عام 2001، كما التحق بجامعة دارمشتات العريقة في ألمانيا والجامعة الوطنية العليا للاتصالات بفرنسا كأستاذ وباحث زائر بين 2005 و2006.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز