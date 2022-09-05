«العالمي للمجتمعات المسلمة» يبحث التعاون مع جامعة أفريقيا العالمية

المصدر: (أبوظبي - وام )

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بحث الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة مع هنود أبيا كدوف مدير جامعة أفريقيا العالمية في جمهورية السودان.. آلية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لخدمة المجتمعات المسلمة وقضايا العيش المشترك، والتأكيد على الدولة الوطنية والمواطنة والاندماج، وتوطين مفاهيم التعددية الدينية والعرقية والثقافية، بما يحقق التعاون والتكافل لما فيه مصلحة للأوطان في العالم أجمع.

كما ناقش الطرفان خلال لقاء عقد بمقر المجلس في أبوظبي أمس، سبل صياغة برامج علمية وأكاديمية وتأهيلية لمواجهة أفكار التطرف والانعزالية، من خلال العمل الجاد لبلوغ فقه معاصر ضمن الشريعة الإسلامية السمحة، وبما ينسجم مع ظروف أبناء المجتمعات المسلمة في الدول التي يعيشون فيها، وكذلك عبر السعي لتعزيز دور المسلمين الإيجابي في مختلف بقاع العالم.

يذكر أن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة منظمة دولية غير حكومية تأسس في الثامن من مايو 2018، ويتخذ من أبوظبي مقرا له وينضوي تحته أكثر من 900 منظمة ومؤسسة إسلامية من 142 دولة، ويعتبر بيت خبرة لترشيد المنظمات والجمعيات العاملة في المجتمعات المسلمة، وتجديد فكرها وتحسين أدائها والتنسيق فيما بينها.

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