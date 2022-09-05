فتح مسار فحص المركبات الخفيفة في الهير بالعين

المصدر: (العين - البيان)

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افتتح العميد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي وبحضور المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، مسار مركز الفحص الفني للمركبات الخفيفة في محطة الهير بمدينة العين، وذلك بعد إجراء ما يقارب 200 فحص فني خلال الفترة التجريبية، ويقدم خدماته من السابعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر من الاثنين إلى الجمعة.

وقال مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بشرطة أبوظبي: إن افتتاح المسار يأتي في إطار التعاون المشترك مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك للتوزيع)، وذلك ضمن التوجهات الحكومية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة واستراتيجية حكومة أبوظبي الرشيدة في مراعاة متطلبات المجتمع، بتوفير خدمات مبتكرة والوصول إلى جميع الفئات في أقرب مقر إليهم، حيث يستفيد من خدماته سكان مناطق الهير، والفقع، والشويب والمناطق المجاورة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك للتوزيع» أهمية التعاون المشترك مع شرطة أبوظبي في افتتاح مسارات الفحص الفني، والتي تتيح المزيد من الخيارات لجمهور المتعاملين والمستفيدين من ملاك المركبات بما يوفر لهم الوقت والجهد عبر اختصار المسافات، والحصول على خدمات متميزة متوافقة مع أرقى الممارسات والمعايير العالمية.

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