«كهرباء دبي» تنال «أيزو» حوكمة أمن وتقنية المعلومات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي للعام الثالث على التوالي شهادة الجودة العالمية الأيزو (ISO/‏‏‏‏IEC 27014:2020) في حوكمة أمن المعلومات، وشهادة الأيزو (ISO/‏‏‏‏IEC 38500:2015) في حوكمة تقنية المعلومات، اللتين تتبناهما المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، وذلك تقديراً لنجاح الهيئة في تحقيق كل معايير حوكمة تقنية وأمن المعلومات، دون الإخلال بأي من الشروط المطلوبة.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن حصول الهيئة على هذا الاعتراف العالمي للعام الثالث على التوالي يؤكد نجاح نموذج الحوكمة الرشيدة الذي تعتمده الهيئة، والذي بات مثالاً يحتذى للمؤسسات على مستوى العالم من حيث مواكبة التغيرات العالمية المتسارعة وتحقيق أفضل النتائج والإنجازات العالمية، ودعم الاستدامة والمرونة في ممارسة رشاقة الأعمال.

ولفت إلى أن الهيئة تعد سباقة في تبني أفضل المعايير العالمية في أمن المعلومات، وتعمل دوماً على دراسة جميع الاحتمالات والمخاطر التي قد تؤثر على خطط الهيئة الاستراتيجية وعملياتها التشغيلية وجودة خدماتها، وتسعى بشكل استباقي ومستمر إلى إدارة أية مخاطر قد تهدد أمن المعلومات من خلال تطبيق سياسة مؤسسية فعالة لأمن المعلومات.

وقال: بفضل عملها وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتزامها بتطبيق أفضل معايير الحوكمة الرشيدة والمطابقة والشفافية في جميع مجالات عملها، أصبحت الهيئة من المؤسسات الخدماتية الرائدة عالمياً في مجال الحوكمة، الأمر الذي أسهم في تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية. وقد أسهم تطبيق الهيئة لمعايير الحوكمة الرشيدة في تحقيق نتائج تنافسية عالمياً وباتت الممارسات التي تطبقها الهيئة مرجعاً للعديد من المؤسسات حول العالم.

مقارنات مرجعية

قال معالي سعيد الطاير: تجري الهيئة مقارنات مرجعية بشكل مستمر لضمان تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل تشمل جميع الأنشطة والعمليات بما يعزز مستويات الكفاءة والإنتاجية ويشجع الإبداع والابتكار. وتطبق الهيئة إطار عمل متكامل لحوكمة تقنية وأمن المعلومات لضمان الاستثمار الأمثل للكفاءات والكوادر في كل قطاعات الهيئة. ويعتمد إطار العمل على 8 مبادئ للحوكمة الرشيدة في هذا المجال، تشمل: الاستراتيجية، المسؤولية، تبني نهج قائم على إدارة المخاطر، ترسيخ أمن المعلومات في كل جوانب عمل الهيئة، المطابقة، الامتثال، السلوك البشري، والبيئة الإيجابية والأداء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز