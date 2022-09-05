وصول الدفعات الأولى من أسطول «قطار الاتحاد» إلى الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، إنجازاً رئيسياً جديداً على صعيد تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية تمثل بوصول الدفعات الأولى من القاطرات والعربات من أسطول الشركة الجديد والمتطور إلى الدولة عبر ميناءي «زايد» و«المصفح»، والتي سيجري تشغيلها على كامل شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، عند اكتمالها.

وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال حفل لكشف النقاب عن الأسطول الجديد نظمته الشركة بمدينة المرفأ بالمنطقة الغربية في أبوظبي، وذلك بحضور شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، إلى جانب مارتي هايكرافت، الرئيس والرئيس التنفيذي في شركة «بروجرس ريل»، وهنري بانغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة سي آر آر سي CRRC في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من كافة الأطراف.

يأتي هذا الإنجاز بما ينسجم مع مساعي الشركة الرامية لتحقيق مستهدفات «البرنامج الوطني للسكك الحديدية»، أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى الدولة، ويندرج تحت مظلة مشاريع الخمسين، أضخم حزمة مشاريع استراتيجية ساعية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة للخمسين عاماً المقبلة.

ووصلت الدفعات الأولى من الأسطول إلى الدولة عبر ميناءي زايد والمصفح، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط شركة الاتحاد للقطارات الرامية إلى التوسع بأسطول قطاراتها لخدمة الشبكة بالكامل عند اكتمالها، حيث يرتفع حجم أسطول الشركة من القاطرات إلى 45 قاطرة للنقل الثقيل، ما يعادل 6 أضعاف الأسطول الحالي المكون من 7 قاطرات. في حين يرتفع حجم أسطول الشركة من العربات إلى أكثر من 1000 عربة متعددة الاستخدامات، ما يعادل 3 أضعاف الأسطول الحالي المكون من 240 عربة. وتعمل مجموعة سي آر آر سي CRRC الصينية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم الحلول للتنمية المستدامة لصناعة السكك الحديدية، على تصنيع وتوريد أسطول العربات الجديدة.

وقال محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون السكك الحديدية في شركة الاتحاد للقطارات: يعكس وصول الأسطول الجديد من القاطرات والعربات إلى الدولة حسب الجدول الزمني المحدد، حجم الإنجازات التي يواصل مشروع «قطار الاتحاد» تحقيقها.

مواصفات عالمية

تم تصميم الأسطول الخاص بـ«قطار الاتحاد» خصيصاً لتحمل الطبيعة الجغرافية والظروف المناخية ودرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لضمان مستويات أداء وكفاءة واستدامة عالية.

وسيسهم الأسطول في تعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات ويرسخ مكانتها على الخارطة اللوجستية الإقليمية والعالمية، حيث سيرفع من سعة شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية لتصل إلى أكثر من 60 مليون طن سنوياً من البضائع. كما سيُسهم أسطول الشركة الجديد في خفض الانبعاثات الكربونية في الدولة، حيث إن الانبعاثات الكربونية التي تنتج عن النقل عبر القطار أقل بنسبة 70 إلى 80% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات لنقل الكمية ذاتها.

قاطرات متطورة

وتتميز كل قاطرة من قاطرات الأسطول الجديد العاملة بالديزل والكهرباء، من طراز إلكترو-موتيف ديزل EMD® SD70، بقوة 4600 حصان والتي تعتبر من أقوى المحركات في المنطقة.

وتم تجهيزها بتقنيات وأنظمة متقدمة مثل نظام الإشارات الأوروبي- المستوى الثاني ETCS Level 2 وهو الأكثر تطوراً.

تستطيع كل قاطرة جرّ 100 عربة، بما يوازي حمولة 300 شاحنة، ويوازي حجم البضائع التي تنقلها القطارات 5600 رحلة بالشاحنات يومياً.

معايير

قال مارتي هايكرافت، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بروجريس ريل Progress Rail: تتميز قاطراتنا من طراز إلكترو-موتيف ديزل EMD® SD70 التي تعمل بالديزل والكهرباء بأعلى المعايير العالمية، ويعتبر أسطول الاتحاد للقطارات الجديد مثالاً رائعاً لما يتوقعه عملاؤنا من قاطراتنا المتطورة المصممة للعمل في ظروف مناخية شديدة.

وقال بن كواك، المدير العام لشركة سي آر آر سي CRRC في دولة الإمارات: يسرنا التعاون مع شركة الاتحاد للقطارات ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع الاتحاد للقطارات، لنسهم في جهود الشركة والدولة الرامية إلى تطوير شبكة سكك حديدية وطنية، وذلك من خلال تزويد المشروع بعربات متعددة الوظائف وبمواصفات ومعايير عالمية.

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