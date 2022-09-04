مقر الاتحاد العالمي للمعاقين بالشارقة يفوز بعضوية استشارية أممية

المصدر: الشارقة - وام

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فاز مقر الاتحاد العالمي للمعاقين في الشارقة بعضوية اللجنة الاستشارية للجنة الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، في إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجلات الإمارة التي تحتضن المقر بما يعزز مكانتها العربية والإقليمية والعالمية كمدينة صديقة وبيئة راعية وداعمة لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

جاءت نتيجة التصويت بالإجماع لصالح مقر «عالمي المعاقين» في الشارقة بعد أن نال ثقة الدول الأعضاء في الاتحاد العالمي للمعاقين بالانتخابات التي جرت خلال المجلس الاقتصادي الاجتماعي المنعقد حالياً بمقر الأمم المتحدة في ويختتم في 7 سبتمبر الجاري.

وجاء هذا الإنجاز العالمي تتويجاً لـمبادرات حكومة إمارة الشارقة المتواصلة في دعم حقوق ذوي الإعاقة، وتسخير كل الإمكانيات التي تساهم في نجاح تسيير أعمال مقر الاتحاد العالمي للمعاقين منذ احتضانه وفق توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

كما يأتي هذا الاختيار المهم على الصعيد الدولي لتميز إمارة الشارقة ونجاحها خلال السنوات الأخيرة في إدارة ودعم إنجاز العديد من الملفات التي تعزز عمل الاتحاد العالمي للمعاقين وتشجع تطبيق المعايير البيئية الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.



إنجازات



وثمن الدكتور طارق سلطان بن خادم النائب الأول لرئيس الاتحاد العالمي للمعاقين رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين هذا الإنجاز الكبير للشارقة إلى جانب ما تحققه الإمارة من إنجازات متواصلة على كل الصعد نتيجة الرعاية والتوجيهات المتواصلة والدعم غير المحدود من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتأخذ الشارقة بفضل رؤيته الثاقبة مكانتها البارزة في مصاف المدن الداعمة لهذه الفئة المهمة والمؤثرة في المجتمع.

كما أشاد بن خادم بالجهود الكبيرة والمتابعة الدقيقة والمتواصلة من جانب سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بكل ما يدعم الملفات التي أنجزها الاتحاد ويسخرها من أجل توفير كل الإمكانيات المطلوبة لخدمة فئة ذوي الإعاقة.

وأضاف إن هذا الإنجاز العالمي الجديد يؤكد مكانة الإمارات دولة رائدة وبيئة ممتازة لرعاية هذه الفئة المهمة لبناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، معرباً عن شكره لكل الدول الأعضاء التي أبدت ثقتها بالتصويت لصالح مقر الاتحاد بالشارقة لتبوء هذا المقعد الدولي، مؤكداً توسعة مبادرات الشارقة لتهيئة أكبر عدد ممكن من الأماكن بيئياً في عدد من الدول بهدف تسهيل حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال اللجنة الاستشارية للجنة الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه أكد حيدر طالب أربيع الأمين العام للاتحاد الدولي للمعاقين عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين أهمية هذا الإنجاز الكبير، مشيراً إلى أن ذلك التتويج يأتي نتيجة لثمرة الجهود الكبيرة التي تقدمها حكومة الشارقة لدعم مقر الاتحاد ولخدمة ورعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة في كل مناحي الحياة.

وثمن الدور الكبير والتعاون المثمر بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الإمارة من أجل تهيئة المنشآت لتكون مرافق صديقة لذوي الإعاقة حتى تنعكس التجربة على دول المنطقة العربية ودول العالم الأخرى.. مشيراً إلى إن فوز مقر الاتحاد في الشارقة بعضوية اللجنة الاستشارية للجنة الاقتصادية والاجتماعية يؤكد نجاح التجربة العربية في إدارة شؤون ورعاية هذه الفئة وكفالة حقوقها وتعزيز مشاركتها في بناء المجتمع.

وفي سياق متصل أشاد متين سينتورك رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين بالإنجازات التي تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة وإمارة الشارقة بصفة خاصة لما يساهم في إنجاز الملفات التي تدعم شؤون الأشخاص من ذوي الإعاقة وتسهيل عملية دمجهم في المجتمع.

ولفت إلى أن الشارقة من خلال دعمها ومساندتها الكبيرة لمقر الاتحاد منذ احتضانها له وبفضل الجهود التي تبذلها لخدمة هذه الشريحة المهمة في المجتمع أثبتت أنها مدينة نموذجية وتستحق هذه الثقة الكبيرة من الدول الأعضاء في الاتحاد العالمي للمعاقين.

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