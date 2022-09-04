تعاون بين الموارد البشرية لحكومة دبي و"إس إيه بي" لتطوير مهارات أصحاب المواهب

المصدر: وام

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اجتازت مجموعة من 30 شاباً إماراتياً من خريجي الجامعات عملية اختيار صارمة للالتحاق بدورة تدريبية تؤهّلهم لتحقيق النجاح المهني مستقبلًا في عالم الحوسبة السحابية المتنامي وذلك في سياق مبادرة تعاونية بين دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وعملاقة التقنية العالمية "إس إيه بي" ومقرها مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم حيث تقام الدورة التدريبية.

واستُلهمت فكرة مبادرة التدريب من اجتماع جرى في وقت سابق بين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية " وكريستيان كلاين الرئيس التنفيذي العالمي لشركة "إس إيه بي" حيث تطرق الاجتماع إلى أهمية تطوير أصحاب المواهب من الشباب الإماراتي وأسفر عن إطلاق نسخة خاصة من برنامج "إس إيه بي" للمهنيين الشباب مصمّمة خصيصاً للمواطنين الشباب الخريجين العاملين لدى عدد من الجهات الحكومية والخاصة البارزة مثل هيئة الصحة بدبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ومجموعة الفطيم وجمارك دبي ومجموعة الإمارات.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إن الدائرة تهدف وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إلى إكساب أصحاب المواهب الاستثنائية من الشباب المواطنين المهارات الجديدة التي يزداد الطلب عليها مع تطوّر أعمال المؤسسات وتنامي جهودها في مجال التحوّل الرقمي وذلك للاستفادة من التقنيات الحديثة على الوجه المأمول.

وأضاف الفلاسي - على هامش حفل أقامته مدينة دبي للإنترنت للترحيب بالشباب المواطنين في الدورة التقنية التخصصية - من المهم وجود قاعدة مهارات قوية ومستدامة تلبي متطلبات رأس المال البشري لجهات حكومة دبي لا سيما وأن دولة الإمارات تعزّز دورها مركزاً عالمياً للتقنية.

وتمثل الدورة المكثفة التي تضمّ الشباب الإماراتيين الخريجين وتستغرق شهرين النسخة الـ 16 من برنامج "إس إيه بي" للمهنيين الشباب التي تُعقد في الإمارات.

وسيشمل التدريب في البرنامج الذي يقام بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على دورات اعتماد في منصة "أناليتيكس كلاود" السحابية من "إس إيه بي" /SAP Analytics Cloud/ ومنصة "رايز ويذ إس إيه بي" /RISE With SAP/ /التنفيذ السحابي لمنصة S/4HANA ومنهجية تنفيذ المشاريع SAP Activate/ وحلّ تخطيط الموارد المؤسسية من "إس إيه بي".

وتهدف خطة التطوير الشاملة التي وضعتها عملاقة تقنية المعلومات إلى إرساء أساس متين للتميّز مدعوم بشهادات اعتماد لتمكين الطلبة الخريجين من وضع أقدامهم بنجاح على أول طريق مسيرتهم المهنية.

ويتخرج المشاركون في البرنامج مستشارين مساعدين معتمدين من "إس إيه بي" ما يتيح توظيفهم فوراً ضمن منظومة عملاء الشركة وشركائها.

من جانبه أشار زكريا حلتوت المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" بالإمارات خلال ترحيبه بالطلبة إلى أن دولة الإمارات تُعدّ نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تطوير الاقتصاد الرقمي وخلق فرص العمل وتشجيع أصحاب المواهب الشابة على العمل في مجالات التقنية.. مؤكّداً أن إكساب الشباب الإماراتي المهارات الرقمية سيمكنه من "رفع معايير الإدارة الرقمية في مؤسسات الدولة وقيادة الابتكار و التحوّل الرقمي بطريقة مستدامة.

وقال إن البرنامج يمثل بداية شراكة بنّاءة مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ويوضح كيف يمكن لعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمكين أصحاب المواهب الإماراتية من تولّي أرفع المناصب القيادية في المستقبل.

بدوره أكّد عمار المالك نائب الرئيس التنفيذي - التأجير التجاري لدى مجموعة "تيكوم" والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت على أهمية دعم وتعزيز القدرات الوطنية الشابة وتمكينها من أخذ زمام المبادرة والمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل وترسيخ الإنجازات الاقتصادية لإمارة دبي.

وقال المالك إن دبي بصفتها مركزاً عالمياً للتجارة تتيح المجال أمام الطلبة والمواهب الشابة للاستفادة من مجتمع الأعمال المتميز الذي يضم كبرى الشركات العالمية إلى جانب الشركات الناشئة ورواد الأعمال في شتى المجالات ويسرنا دعم برنامج "إس إيه بي" للمهنيين الشباب وذلك ضمن جهود مدينة دبي للإنترنت الرامية لتسليط الضوء وتعزيز المبادرات التي تهدف إلى تمكين المواهب الشابة والمبتكرين.

و تخرّج في برنامج "إس إيه بي" للمهنيين الشباب نحو 3730 طالباً ممن تلقّوا التدريب في 39 دولة بينهم أكثر من 230 من دولة الإمارات وذلك منذ إطلاق البرنامج في العام 2012.

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