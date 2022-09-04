القمة العالمية للحكومات تعزز شراكتها مع منظمة الصحة العالمية

المصدر: وام

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وقعت مؤسسة القمة العالمية للحكومات مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة مع منظمة الصحة العالمية، خلال اجتماع عقده معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مع معالي الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، في مدينة جنيف في سويسرا.

تهدف المذكرة إلى البناء على مسيرة التعاون الإيجابي البناء بين القمة والمنظمة، من خلال تعزيز المشاركة في فعاليات الجانبين على مستويات القيادة، وتسريع وتيرة التعاون المؤسسي، ورفع مستوى الحوار، عبر منصة القمة العالمية للحكومات، والارتقاء بالشراكات في تطوير الحلول المستقبلية في مجالات الصحة العامة، وسياسة الصحة العالمية، وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن القمة العالمية للحكومات حريصة على تعزيز أطر شراكاتها الهادفة مع المنظمات الدولية الكبرى، التي تتشارك معها الرؤى بأهمية التعاون العالمي في رسم التوجهات المستقبلية واستشراف التحديات المقبلة وبناء منظومة فرص استباقية تمكن العالم من مواجهة التحديات والتغيرات المتوقعة في مختلف القطاعات الحيوية.

وقال عمر سلطان العلماء إن الشراكة بين القمة والمنظمة أسهمت على مدى السنوات الماضية في دعم جهود تعزيز جاهزية قطاع الرعاية الصحية العالمي، ودعمته بالأفكار والحلول الاستباقية والتوصيات التي وضعها نخبة المستشرفين والخبراء والمتخصصين، والتي أسهمت في الارتقاء بمستويات المرونة في استجابة الكثير من الدول والحكومات حول العالم للمتغيرات الكبرى التي حملتها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

من جهته، قال معالي الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسيوس: لقد أكد فيروس كورونا الأهمية الحاسمة للصحة العامة في جميع الدول، وكيف أن الإجراءات الحكومية هي المكون الأساسي لحماية وتعزيز صحة الناس، وحماية المجتمعات.

وأضاف: يسر منظمة الصحة العالمية توقيع مذكرة التفاهم مع القمة العالمية للحكومات، ودعم الدور الحاسم الذي تلعبه الحكومات في الحفاظ على صحة وجودة حياة مجتمعاتنا من خلال العمل متعدد الأطراف والحلول للتحديات المشتركة.

- علاقات مثمرة.

وتتمتع مؤسسة القمة العالمية للحكومات ومنظمة الصحة العالمية بعلاقات تعاون مثمرة في المجالات المرتبطة بأجندة الصحة العامة العالمية وتحدياتها وفرصها المستقبلية، وشهدت القمة العالمية للحكومات 2022، التي عقدت في مارس الماضي، مشاركة مدير عام منظمة الصحة العالمية، بكلمة رئيسية، خاطب العالم من خلالها، مؤكداً أن جائحة فيروس كورونا لن تكون الأخيرة، ما يتطلب من مجتمع الرعاية الصحية العالمي العمل معا للاستعداد بشكل أفضل للمستقبل.

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