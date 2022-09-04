67 طرداً غذائياً لأسر الأيتام

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

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تسلمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي 67 طرداً غذائياً للأيتام يحوي مواد غذائية أساسية قدمها فريق عطاء حمدان التطوعي المعتمد من قِبل هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك ضمن مبادرة «سعادتكم غايتنا» التي أطلقها الفريق بهدف إسعاد الأسر المتعففة ذات الدخل المحدود، وتوزيع المواد الغذائية عليهم بهدف التخفيف عنهم.

تقدير

وعبرت نوال الحامدي مدير إدارة الرخاء الاجتماعي في المؤسسة عن تقديرها لجميع القائمين على هذه المبادرة، مثمنة دور فريق عطاء حمدان التطوعي على هذه الجهود والمبادرات الإنسانية التي يقدمها باستمرار للكثير من الجهات التي تدعم الأسر المتعففة وفئات المجتمع المعوزة، مبينة أن المؤسسة فخورة بذلك التعاون والعطاء وبهذا الفريق الذي كرس عناصره وجهوده وأوقاته في مبادرات تنعكس بالإيجاب على خدمة أفراد المجتمع والارتقاء به ونشر الوعي المجتمعي والتكافل الاجتماعي وروح العطاء والبذل لخدمة الأسر المعسرة.

مسؤولية

وقالت: نثمن هذا الدعم المقدم والذي يرسخ تفعيل قيمة المسؤولية المجتمعية المشتركة وخلق رابط من التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع، ما يعزز من توجه المؤسسة في دعم وتمكين منتسبيها وتقديم البرامج والمشاريع التي تنفذ لخدمة أسر الأيتام على مستوى إمارة الشارقة بهدف توفير الرعاية الأفضل لهم، ويضيف هذا التبرع بعداً إنسانياً، ونعرب عن أملنا أن تكون هذه بادرة خير مستمرة وشراكة إنسانية لدعم رسالة المؤسسة ورؤيتها في التمكين المستدام لأسر الأيتام.

دعم

وأكد أحمد بن عجلان مؤسس ورئيس فريق عطاء حمدان التطوعي أن الفريق يعمل على دعم كافة الجهات التي تقدم الخدمات للأسر المتعففة من أصحاب الدخول المحدودة، وذلك بهدف التخفيف عنهم وتوفير حياة كريمة لهم، لافتاً إلى أن هناك تواصلاً فعالاً للفريق مع كافة الجهات التي تقدم الدعم للأسر المحتاجة، كما أن ذلك الدعم يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تحتم على الفريق القيام بذلك الدور الإنساني.

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