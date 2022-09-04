تأكيد أهمية العلاج التلطيفي لمرضى السرطان

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت أمس في دبي فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لجمعية الإمارات للأورام الذي نظمته الجمعية تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وبالتعاون مع جمعية الإمارات الطبية بمشاركة أكثر من ألف متخصص وباحث في مجال الأورام داخل الدولة ومن 20 دولة حول العالم.

وأوصى المشاركون في الجلسات الختامية للمؤتمر الذي استمر يومين بتأسيس مجموعة عمل متخصصة في الدولة، تعنى بالعلاج التلطيفي لمرضى السرطان، باعتباره محوراً أساسياً لدعم عملية التعافي لما بعد العلاج، وكيفية التعايش معه وإدارة الألم وتأكيد أهمية العلاج التلطيفي باعتباره إحدى توصيات منظمة الصحة العالمية ودور هذا النوع من العلاج في القدرة على تخفيف الآلام وأعراض مرض السرطان.

وأكد البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي رئيس جمعية الإمارات للأورام رئيس المؤتمر أن هناك حاجة ملحة محلياً وعلى مستوى المنطقة لمضاعفة عدد الأبحاث المعنية بدراسة السرطان بالرغم من أن هذه الدراسات والأبحاث تعود بالنفع على المرضى وعلاج الحالات المعقدة، كما تسهم أيضاً في إثراء قاعدة بيانات مرضى السرطان.

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