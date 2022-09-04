نهيان بن زايد يعزي في وفاة سالم الدرمكي

المصدر: العين - وام

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قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، واجب العزاء في وفاة المغفور له سالم سعيد الضبع الدرمكي. وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس المسعودي بالعين، عن خالص عزائه ومواساته لذوي الفقيد، داعياً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان واجب العزاء في وفاة المرحوم سالم سعيد الضبع الدرمكي وذلك بمجلس المسعودي في مدينة العين.

وأعرب عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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