شرطة دبي تعرف بمبادرة «شركاء الريادة»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي (كجهة داعمة) لقاءً تعريفياً بمبادرة «شركاء الريادة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بهدف تطوير العمل الحكومي بالسرعة والكفاءة العالية وبناء الشراكات الفاعلة والهادفة بين الدوائر الحكومية للعمل ضمن فريق عمل واحد لتعزيز ريادة دبي.

حضر اللقاء الدكتور هزاع خلفان النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة وممثلون عن هيئة تنمية المجتمع وأعضاء المجلس من مديري الإدارات ورؤساء المجالس، وذلك بنادي ضباط شرطة دبي.

تعاون

وذكر الدكتور النعيمي أن مبادرة شركاء الريادة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء ونقل الخبرات والمعرفة ونشر ثقافة التميز والريادة والعمل ضمن فريق عمل واحد لتطوير الأداء الحكومي وبناء الشراكات الفاعلة والهادفة لتعزيز ريادة دبي.. مشيراً إلى أهمية تكامل وتضافر الجهود نحو مستويات غير مسبوقة في التحسين المستمر في الأداء والخدمات الحكومية لاسيما أن الظروف والتوقعات متغيرة ما يحتم العمل الدؤوب والمستمر لخلق فرص تحسينية وفق شراكات فاعلة للمحافظة على ريادة دبي والارتقاء بها لمستويات أعلى.

توصيات

من جانبه، أشار العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا إلى أن اللقاء التعريفي يهدف إلى الخروج بتوصيات ومبادرات نوعية من أصحاب الكفاءات والخبرات المتميزة مع شركاء وموظفي شرطة دبي لتبادل الأفكار الإبداعية ومناقشة أبرز المبادرات والبرامج المقترحة والمشتركة عبر مجموعة من الجلسات الحوارية البناءة آملين الخروج منها بعدد من التوصيات والاقتراحات الرائدة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي والمواكبة لتوجهات الحكومة.

وحرص المشاركون على المساهمة بأفكار ومقترحات مختلفة للخروج بنتائج فعّالة استعداداً لعرضها ودراسة احتمالية تطبيقها في مختلف الوحدات التنظيمية بهدف تحقيق أهداف مبادرة شركاء الريادة.

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