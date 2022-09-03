عيادات صحة المرأة بمستشفى الجامعة بالشارقة تقدم حزمة خدمات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكدت الدكتورة كوثر منصور استشاري أول النساء والتوليد، رئيسة قسم جراحة النساء والتوليد في مستشفى الجامعة بالشارقة، أن هناك حزمة من الخدمات الصحية التي تقدمها عيادات صحة المرأة وعيادات النساء والتوليد بمستشفى الجامعة بالشارقة، بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، منها صحة المرأة الشاملة، ومتابعات الحمل وأمراض النساء وجراحاتها.

ولفتت إلى أن الطبيبات الاستشاريات العاملات بعيادات التوليد والنساء، تستقبل كل واحدة منهن 300 حالة مرضية شهرياً، وتجري 20 عملية معقدة وبسيطة شهرياً، مشيرة إلى أن المرأة العاملة تتعرض لضغوط خارجية، بالإضافة لواجباتها المنزلية، لذا، لزم عليها التوفيق بين الاثنين في المجهود العضلي والعطاء الذهني والنفسي، إضافة إلى المواظبة على التمرينات الرياضية للحفاظ على لياقتها البدنية، وكذلك الحصول على غذاء صحي، إضافة إلى تناول المكملات الغذائية للعناصر التي يحتاج إليها جسمها – خصوصاً – اللائي في أطوار الحمل والولادة والرضاعة.



دعم



وقالت الدكتورة كوثر منصور: إن عيادات التوليد بمستشفى الجامعة، تعمل على دعم المرأة – خصوصاً – المرأة الحامل، صحياً، والتي تعمل في إحدى الجهات، إضافة إلى التوصية لها بضرورة أخذ إجازة استجمام أو إجازة مرضية، لضمان اكتمال الحمل، لأن الضغوط النفسية قد تشكل تأثيراً سلبياً في الحمل، كما أنه في بعض الأحيان يؤدي إلى الإصابة بارتفاع سكر الدم، أو الضغط أو النزيف الحاد، ما يشكل خطراً على الأم والجنين.



مركز متخصص



ولفتت الدكتورة منصور إلى أن هناك مركزاً متميزاً لصحة المرأة بمستشفى الجامعة، يقدم الخدمات العلاجية للمرضى من الطفولة إلى ما بعد سن انقطاع الطمث، وهي حزمة من الخدمات التي تشمل أمراض النساء والتوليد، والأشعة المتطورة، والتحاليل وجراحات المناظير، وجراحات الأورام ومركز العقم والتلقيح الصناعي، بالإضافة لاستشارات التغذية والصحة العامة والتعليم المستمر.

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