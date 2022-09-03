تكريم ضابط متميز بإدارة شرطة المنطقة الشرقية

المصدر: الشارقة - البيان

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كرم العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة، النقيب عبدالله راشد سعيد الكندي من إدارة شرطة المنطقة الشرقية، بحضور العقيد دكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، تقديراً لإسهاماته الفاعلة والمبتكرة في طرح الأفكار التي تصب في تطوير المنظومة الأمنية، وذلك ضمن منهجية شرطة الشارقة في تحفيز ومكافأة موظفيها المتميزين.

جهود

وأشاد العميد السركال، بجهود المكرم المبذولة وحرصه على أداء المهام الوظيفية على النحو المطلوب للارتقاء بالعمل الشرطي، موضحاً أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص شرطة الشارقة على تكريم المتميزين من منتسبيها، داعياً كل العاملين إلى أن يحذوا حذوه، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

من جانبه، عبر المكرم، عن سعادته بهذا التكريم، الذي اعتبره دافعاً كبيراً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بمنظومة العمل الشرطي.

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