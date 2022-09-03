الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:50، والجزر الأول عند الساعة 02:12.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:07، والمد الثاني عند الساعة 05:21، والجزر الأول عند الساعة 08:59، والجزر الثاني عند الساعة 22:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى و الصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 43 28 90 15 دبي 42 27 90 20 الشارقة 43 28 90 20 عجمان 38 29 90 20 أم القيوين 39 25 90 30 رأس الخيمة 42 25 85 25 الفجيرة 35 29 80 50 العين 42 29 60 10 ليوا 44 28 90 10 الرويس 42 27 85 20 السلع 43 29 95 20 دلما 37 31 80 25 طنب الكبرى 37 30 85 35 طنب الصغرى 37 30 85 35 أبو موسى 37 31 80 35 .

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