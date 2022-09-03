حصة بوحميد تثمن مبادرة الحبتور لدعم تأسيس 100 أسرة سنوياً

المصدر: دبي - البيان

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ثمنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع مبادرة رجل الأعمال الإماراتي خلف بن أحمد الحبتور لدعم الشباب والشابات الإماراتيات المقبلين على الزواج وتشجيعهم لتأسيس مئة أسرة سنوياً، مؤكدة في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن هذه المسؤولية المجتمعية تعزز جهود الوزارة التي تقدم دعماً سنوياً لآلاف الشباب كمنح زواج تسهم في بناء أسر إماراتية مستقرة وسعيدة.

بدوره شكر خلف بن أحمد الحبتور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، مؤكداً أن المبادرة التي تم إطلاقها تندرج تحت إطار «المسؤولية» الواجبة وأنهم سيستمرون في ذلك، مضيفاً: سنوحد الجهود مع وزارة تنمية المجتمع لغايات تحقيق الأفضل لأبناء الوطن.

وكانت معالي حصة بنت عيسى بوحميد قد كشفت فبراير المنصرم عن صرف 190,890,000 درهم منح زواج استفاد منها 2727 من الشباب المواطنين المقبلين على الزواج خلال العام الماضي 2021، بزيادة أكثر من 11% على العام 2020 الذي شهد صرف 171,360,000 درهم لـ2448 شخصاً، مؤكدة دور منحة الزواج في تعزيز الترابط الأسري وزيادة نسبة الوعي لدى الشباب وإدراكهم لقيمة بناء وتكوين أسرة إماراتية مستقرة.

يذكر أن قيمة منحة الزواج تبلغ 70 ألف درهم تصرف دفعة واحدة للمستحقين وفق عدد من الشروط، تتضمن أن يكون المتقدّم وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 عاماً، وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، وألا يتجاوز صافي دخل الشخص 25 ألف درهم. علاوة على حضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع، وتتيح وزارة تنمية المجتمع للشباب إمكانية الحصول على منحة الزواج من خلال التقدّم بطلب الحصول على المنحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (www.mocd.gov.ae).

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