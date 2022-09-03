124 خدمة رقمية توفرها «الطاقة والبنية التحتية»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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توفر وزارة الطاقة والبنية التحتية 124 خدمة رقمية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، والتي يمكن التقديم عليها بسهولة، وتستهدف الوزارة من خلال عملها رفع جودة خدماتها الرقمية وتحقيق نسب رضا عالية، بحيث يكون الحصول على الخدمات أسهل وأسرع، وبما يعزز مفهوم الحكومة الذكية، ويحقق التكامل الحكومي، ما يساهم في تحقيق رضا وسعادة المتعاملين.

قطاعات مختلفة

وتتنوع الخدمات التي تقدمها الوزارة لمتعامليها لتشمل العديد من القطاعات المختلفة سواء الإسكانية والتي يوفرها برنامج الشيخ زايد للإسكان، مثل طلبات المساعدات الإسكانية وتمليك المساكن الحكومية وتخفيض وتأجيل الأقساط وغيرها الكثير من الخدمات، بالإضافة إلى خدمات تختص بقطاع البنية التحتية مثل خدمات السدود والطرق الاتحادية والمباني الاتحادية والعقود الهندسية، وصولاً إلى خدمات النقل البحري والتي من بينها المقدمة للسفن التجارية وقوارب النزهة، وشؤون البحارة والمرفق المينائي، بينما تشمل خدمات النقل البري الرخص والبطاقات التشغيلية للمركبات وخدمات نادي السيارات، فيما تتنوع الخدمات الجيولوجية لتشمل الدراسات وزيارات المواقع وشراء الخرائط والأفلام الجيولوجية وخدمات البيانات المكنية والجغرافية.

مواكبة

وتبذل وزارة الطاقة والبنية التحتية قصارى جهدها للارتقاء بخدماتها، سواء من حيث جودتها أو سرعة تقديمها للمتعاملين من شرائح المجتمع كافة، وذلك في إطار التزامها بتوجيهات حكومة الإمارات والقيادة الرشيدة الرامية إلى راحة الجمهور ومواكبة تطلعاتهم، بما يعزز مكانة الدولة بوصفها مكاناً حقيقياً للسعادة وجودة الحياة.

ارتفاع ملحوظ

ووفرت الوزارة قنوات خدمة موحدة ومتنوعة ومتناسقة، تناسب رغبة المتعاملين عبر واجهة حكومية موحدة، وحرصت على تصميم خطط ومبادرات تساعدها على تطوير خدماتها وتحسين نتائج أدائها، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، وتطوير منظومة العمل، والبناء على التجارب الناجحة، من خلال التعرف إلى أفضل الممارسات الحكومية، وهو ما يشكل عاملاً رئيسياً في دعم مسيرة البناء والتنمية التي تنتهجها الإمارات.

وشهد العام الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في الاعتماد على الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ما ساهم في إحداث أثر إيجابي كبير على الأفراد والمجتمع والبنية التحتية والبيئة، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة 103 آلاف و286 طلباً، منذ بداية 2022 وحتى يونيو الماضي، ما يعكس إقبال المتعاملين الذين استخدموا واستفادوا من نظومة التحول الرقمي، والتي تنعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة لهم.

خطوات

طورت وزارة الطاقة والبنية التحتية رحلة متعامليها للحصول على الخدمات، من خلال خفض المستندات المطلوبة، وتسهيل الإجراءات، واستخدام التقنيات الحديثة، ووضع خطط عاجلة متطورة للارتقاء بالخدمات إلى مستويات متميزة، وذلك لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة والمقيمين على حد سواء، وبما يعزز خطوات الوزارة نحو تحقيق الريادة العالمية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، وصولاً إلى دعم مستهدفات الدولة للـ 50 عاماً المقبلة، ومئوية الإمارات 2071.

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