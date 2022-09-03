بلدية دبي: 361 ألف سلعة استهلاكية مسجلة في «منتجي»

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشفت بلدية دبي أن عدد المنتجات في قواعد بيانات نظام «منتجي» بلغ حتى الآن أكثر من 361800 منتج بمختلف التصنيفات التي تخضع لرقابة البلدية، في حين بلغت عدد الطلبات المقدمة في النظام لتسجيل المنتجات خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي33077 طلباً.

قاعدة بيانات

وأوضحت بلدية دبي لــ«البيان»: إنها توفر منصة «منتجي» من خلال التطبيق الذكي لبلدية دبي، حيث تضم المنصة قاعدة بينات لأكثر 361800 منتج استهلاكي، وذلك لتمكين المستهلكين من التعرف على مطابقة تلك المنتجات والسلع بالإضافة إلى خدمة الإبلاغ المباشر عن المنتجات غير المسجلة من خلال التطبيق الموحد والذي من خلاله يتم استلام البلاغات الواردة عن تلك المنتجات واتخاذ اللازم بشأنها وحسب الإجراءات الرقابية المتبعة.

نظام رقابي

وبينت البلدية أنها تخضع المنتجات الاستهلاكية المستوردة عبر منافذ دبي والمتداولة في الأسواق المحلية في الإمارة مثل «مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، العطور، المكملات الصحية، المنظفات، مضادات الجراثيم، لعب الأطفال والمواد الملامسة للأغذية» لنظام رقابي متكامل تقوم به إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، ويبدأ من مرحلة التقييم والدراسة الفنية لسلامة كل منتج يراد استيراده وتداوله وذلك أثناء عملية تسجيل المنتج. ويتم السماح باستيراد المنتجات الاستهلاكية وتداولها بعد تسجيلها والتحقق من استيفائها لاشتراطات الصحة والسلامة.

قنوات

يتم توعية المستهلكين نحو الاستخدام الآمن للمنتجات من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر المعلومات المتعلقة بالمنتجات المحظورة من خلال الموقع الإلكتروني والتحديث عليها بشكل مستمر.

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