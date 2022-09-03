شرطة دبي تكرّم المتميزين ضمن مبادرة «تراكم في عيونا»

المصدر: دبي - البيان

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كرّم اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، المتميزين في الإدارة العامة للدعم اللوجستي والمتعاونين معها ضمن مبادرة «تراكم في عيونا»، الهادفة إلى تحفيز الموظفين وتعزيز الترابط بين موظفي الإدارة. وأثنى اللواء علي غانم على جهود المتميزين، والتي أدت إلى تحقيق أهداف الإدارة العامة الإدارة العامة للدعم اللوجستي وتأدية رسالتها على أكمل وجه وبتميز عال وأداء متمكن، مشيراً إلى أن التكريم يأتي في إطار السعي المستمر لتطوير العمل وتقديراً للجهود المتميزة والمبذولة من قبل العاملين في الإدارة العامة.

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