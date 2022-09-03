56.8 % انخفاض إصابات «كورونا» في الإمارات خلال شهر

المصدر: أبوظبي - وام

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أسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات والالتزام بالإجراءات الاحترازية في انخفاض الإصابات بفيروس «كوفيد 19» في الدولة بنسبة 56.8% خلال شهر. حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 445 حالة إصابة جديدة بالوباء مقارنة بـ 481 حالة أول من أمس، و1032 حالة قبل شهر. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 1.016.324 حالة.

‌‎وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مضاعفات الإصابة بالوباء، وبذلك يستقر عدد الوفيات في الدولة عند 2341 حالة.

شفاء

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 576 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 995.474 حالة.

ووضعت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجيات تتسم بالمرونة العالية والسرعة في اتخاذ القرارات الاستباقية وذلك بهدف التعامل مع تداعيات الجائحة والوصول لمرحلة التعافي. وقامت الجهات الصحية المختلفة في الدولة بإجراء أكثر من 184.757.282 فحصاً. وعززت جميع المبادرات والجهود من الإمكانيات والتدابير اللازمة لضمان عودة الحياة الطبيعية والآمنة ما عزز ثقة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بجهود الحكومة والقطاعات المعنية في احتواء الجائحة.

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