رئيس الدولة يتسلم رسالة من ناريندرا مودي خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية في الهند

المصدر: وام

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تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" اليوم رسالة خطية من دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة تتعلق بتعزيز العلاقات الإستراتيجية الشاملة بين البلدين وإمكانيات تنميتها وتطويرها لما يخدم مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة الذي يزور دولة الإمارات لحضور اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة الإماراتية الهندية المشتركة والدورة الثالثة للحوار الإستراتيجي بين البلدين.

ونقل معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار في بداية اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ - تحيات دولة ناريندرا مودي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لسموه ولدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والنماء.

من جانبه حمل صاحب السمو رئيس الدولة، وزير الخارجية الهندي نقل تحياته إلى دولة ناريندرا مودي متمنياً للهند وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وأهمية العمل المشترك لتعزيزها والارتقاء بها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة .

كما حضر اللقاء الوفد المرافق لوزير الشؤون الخارجية في الهند.

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