الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد ظهور ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية غداً، مع ظهور سحب منخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وأن يكون الطقس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس المتوقع خلال بقية الأيام المقبلة:

الأحد

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً - وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام – وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: صحو بوجه عام وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئي- تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج وقد يضطرب أحياناً آخر الليل في بحر عمان.

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