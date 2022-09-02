رئيس بلغاريا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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زار رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه وفد يضم سلطان الكيتوب سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا، وعدد من كبار المسؤولين في بلغاريا، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

وتجول راديف والوفد المرافق يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر؛ المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

كما تعرفوا إلى تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه الجامع من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

إهداء

وفي ختام الزيارة، تم إهداء رئيس جمهورية بلغاريا، نسخة من كتاب «فضاءات من نور» أحد إصدارات المركز، الذي يضم عدداً من اللقطات والصور الخاصة بجائزة «فضاءات من نور» للتصوير الضوئي، التي ينظمها المركز بشكل دوري، والتي تبرز جماليات العمارة الإسلامية في الجامع، بالإضافة إلى إهدائه نسخة من كتاب «بيوت الله» الذي يتناول عمارة الجوامع في التاريخ الإسلامي شاملاً جامع الشيخ زايد الكبير.

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