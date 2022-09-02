خلف الحبتور يطلق مبادرة لدعم الشباب المقبلين على الزواج

المصدر: دبي- نورا الأمير

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أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف بن أحمد الحبتور عن إطلاق مبادرة لدعم الشباب والشابات الإماراتيين المقبلين على الزواج، تعهد من خلالها بالمساهمة في تأسيس 100 عائلة سنوياً.

وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «إن من أهم المشاكل التي تواجه مجتمعاتنا العربية هي تأخر الزواج «العنوسة» وعلينا جميعاً المساهمة في حل هذه المشكلة، حيث تلعب العوامل المادية دوراً كبيراً في تأخير الزواج».

وأوضح الحبتور لـ«البيان»: «إن الدعم المقدّم سيشمل الإجراءات الرسمية للزواج من حفل وهدية مالية ستكون بمثابة دعم مقدم ليبدأ الزوجان حياتهما بشكل صحيح ومستقر».

وأشاد الحبتور بالدعم اللامحدود الذي تقدّمه الحكومة الرشيدة للمقبلين على الزواج من خلال تأمين منح السكن والزواج لهم، ناصحاً المقبلين على الزواج بالقناعة بما هو منطقي ومعقول على صعيد مفردات الزواج لبدء حياة كريمة.

ثقافة تأخير الزواج

ونصح الشباب بعدم الربط بين تحقيق النجاح المهني وتأخير الزواج، مشيراً إلى أن الزواج لا يقف حاجزاً أمام تقدم المسيرة المهنية لكلا الزوجين أو أحدهما، بل يشكل دعماً إضافياً معنوياً ومادياً، ما يسهم في منح العلاقة الزوجية المزيد من عوامل الاستقرار، مشيراً إلى أن اختيار شريك الحياة الزوجية من بيئتنا الخاصة يعد عامل نجاح واستقرار كبير؛ فالمرأة الإماراتية أكثر قدرة على تفهم تقاليدنا وعاداتنا وطريقة تفكيرنا، كما أن طموحاتها وأحلامها متشابهة مع زوجها، مما يؤدي إلى جعل استقرار الحياة الزوجية أمراً منطقياً.

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