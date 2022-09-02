مواصلات رأس الخيمة تفتتح الفرع الجديد لمركز صيانة مركبات الأجرة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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ضمن استراتيجيتها التوسعية وتعزيزاً للأداء التشغيلي لخدمات مركبات الأجرة في إمارة رأس الخيمة، افتتح الشيخ سلطان بن ماجد بن حمد القاسمي المدير العام لشركة العربية القابضة، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، وبحضور عدد من المسؤولين من الجهتين، الفرع الجديد لمركز صيانة مركبات الأجرة والكائن في المنطقة الصناعية برأس الخيمة.

نفقات تشغيلية

وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن المشروع يهدف إلى ترشيد النفقات التشغيلية لمركبات الأجرة وخفض الكيلومترات المهدورة وزيادة تواجدية المركبات في مركز المدينة لضمان سرعة وصول الخدمة للمتعاملين في زمن قياسي.

وأشار خلال الجولة التفقدية لمشروع النقل العام الداخلي، والاطلاع على مراحل إنشاء محطات التوقف المؤقتة والخطوط الرئيسية للمشروع، بأهمية أخذ كافة المقترحات والملاحظات الواردة من المتعاملين من مستخدمي مشروع النقل العام بعين الاعتبار وترجمتها فعلياً على أرض الواقع بهدف تطوير الخدمة والارتقاء بها.

وكشف البلوشي، أن الهيئة بصدد تركيب محطات توقف رئيسية مكيفة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة لتعزيز خدمة النقل العام في الإمارة، ويأتي اهتمام الهيئة بجانب الاستدامة البيئية ترجمة للهدف الاستراتيجي «الاستدامة الثلاثية» وتعزيزاً لرؤية حكومة رأس الخيمة 2030 لتحقيق نهضة تنموية مستدامة تعزز من جودة الحياة في الإمارة.

القيادة الآمنة

ومن جهة أخرى، نفذ فريق الأمن والسلامة في الهيئة حملة توعوية تحت شعار «سلامتك أولاً» استهدفت سائقي مركبات الأجرة والحافلات، وذلك بهدف تذكيرهم بأهمية القيادة الآمنة واستخدام حزام الأمان كونه ليس إجراءً وقائياً فحسب، بل إجراء ملزماً بحسب قانون السير والمرور وبحسب اللوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة، وذلك تحقيقاً لرؤية الهيئة «تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة وذكية».

ورش

وتحرص الهيئة دائماً على الرفع من مستوى الثقافة المرورية لدى سائقيها من خلال حزمة من الإجراءات كالورش التثقيفية التي تنفذ في مركز تدريب السائقين ومن خلال تغذية تطبيق البوصلة الذكي لتدريب السائقين ببرامج تدريبية مكثفة ترفع من مستوى الوعي لدى السائقين، بالإضافة إلى تقديم برامج توعوية مشتركة مع الجهات المعنية في الإمارة كإدارة المرور والتراخيص «قسم التوعية المرورية» وإدارة الدفاع المدني.

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