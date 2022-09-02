مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي يناقش خطة العمل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سيف جمعة الفلاسي، رئيس مجلس أصحاب الهمم بشرطة دبي، اجتماع المجلس بتشكيلته الجديدة، في أكاديمية شرطة دبي، بحضور النقيب عبدالله حمد الشامسي نائب رئيس المجلس، وسميرة ثابت، أمين السر، والأعضاء.

وناقش الاجتماع المبادرات وخطة العمل التي سينفذها مجلس أصحاب الهمم خلال الفترة المقبلة التي تتماشى مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ومبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» والهادفة لجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم، وسياسة أصحاب الهمم في شرطة دبي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات العمل المستقبلية وتوزيع المهام والأدوار للأعضاء الجدد، واستعراض أبرز الإنجازات والأنشطة والفعاليات المنفذة خلال الفترة الماضية، والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم من الجمهور الداخلي والخارجي.

وحث رئيس المجلس، الأعضاء على تضافر وتكاثف الجهود وحشد الطاقات والعمل بروح الفريق الواحد، لتعزيز سمعة ومكانة شرطة دبي، وما حققته من مكتسبات كجهة صديقة لأصحاب الهمم، متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم المُقبلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز