عبدالله بن زايد يترأس أعمال الحوار الاستراتيجي بين الإمارات والهند

المصدر: وام

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أعمال الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الذي عقد اليوم في أبوظبي.

وترأس الجانب الهندي معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند.

جرى خلال الحوار الاستراتيجي، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون الثنائي في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

كما جرى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند ، مشيرا إلى التنامي والتطور المستمر في حجم التعاون المشترك بين البلدين على الصعد كافة في ظل دعم ورعاية من قيادتهما.

كما أكد سموه أن دولة الإمارات وجمهورية الهند نجحتا في ترسيخ نموذج متطور ومستدام لعلاقاتهما الاستراتيجية التي أثمرت العديد من الإنجازات النوعية في عدة قطاعات ، مشيرا إلى أن تطلع البلدين الصديقين إلى تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

وأشار سموه إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الموقعة شهر فبراير الماضي، والتي فتحت آفاقا أرحب لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيزها بما يدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين.

من جانبه أشاد معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار بالشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين وقيادتهما وشعبيهما.

وأكد الحرص على تعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الهندية بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات في إطار شراكتهما يدعو للفخر، ويحفزنا على المضي قدماً نحو المزيد من النجاحات بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما.

حضر أعمال الحوار الاستراتيجي ، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وسعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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