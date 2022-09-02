شرطة أبوظبي تنشر فيديو يوضح خطورة التوقف في وسط الطريق

المصدر: البيان

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بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لخطورة التوقف في وسط الطريق والانشغال أثناء القيادة.

وحذرت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين من مخاطر التوقف في وسط الطريق لأي سبب من الأسباب ودعت إلى التوجه لأقرب مخرج لتأمين سلامة مستخدمي الطريق وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة الاتصال فورا بمركز التحكم والسيطرة ( غرفة العمليات) لتقديم الدعم اللازم.

بثت #شرطة_أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لخطورة التوقف في وسط الطريق والانشغال أثناء القيادة @ADPoliceHQ #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/WtwtPosuHb — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 2, 2022

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