شرطة أبوظبي توضح خطوات استبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة أخرى

المصدر: البيان

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أوضحت شرطة أبوظبي خطوات خدمة استبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة أخرى.

ومن خلال هذه الخدمـة، يمكن للأفراد طـلب استبدال الرخص القيادة الأجنبيـة الصـادرة من بلدان محددة ورخص القيادة الخليجيـة برخصـة صـادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبلغ رسوم الخدمة 600 درهم.

الوثائق المطلوبة

- هوية الإمارات.

- الترجمة القانونية (للرخص الأجنبية).

شـروط الخـدمـة

- فحص النظر.

- إحضار الرخصة الأجنبية الأصلية + الترجمة القانونية للرخصة الأجنبية.

- أن تكون من ضمن الدول المستبدلة.

- أن يكون مقيم في الإمارة.

- أن تكون الرخصة الأجنبية سارية المفعول ودائمة.

قنـوات التقـديم

- التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي.

- الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي.

- مراكز الخدمة.

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